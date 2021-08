Basket-ball | Jeux Olympiques : la fin de la meilleure génération de l’histoire du basket espagnol

in

« Le rêve est terminé », c’est comme ça que ça s’est terminé ‘Dieu‘, l’une des premières chansons de John Lennon en tant que soliste après la désintégration de Les Beatles. “The dream is over” a chanté la légende britannique en précisant que le groupe légendaire de Liverpool, qui à un moment est devenu plus connu que Dieu sur la planète, hc’était fini. Il n’y avait pas de musique à Tokyo, mais la marche funèbre aurait bien pu jouer

par Chopn.

États Unis

soumettre à

Espagne

en quarts de finale et certifié

la fin d’un autre rêve

, celui de

la meilleure génération de l’histoire du basket espagnol.

Le

‘Équipe de rêve’

mis fin aux rêves de certains des meilleurs solistes de

‘La famille’

, qui rêvait de dire au revoir à l’équipe nationale sur le podium. Cela ne peut plus l’être. Destin cruel et

États Unis

, comme en 2004 lorsque

Stéphane Marbury

privé l’Espagne d’une médaille qui peignait l’or, il retraversa la route espagnole, tendant à l’amertume et

anticiper au revoir

certains de ses joueurs les plus illustres en équipe nationale.

Pau et Rudy, licenciés sans leur quatrième médaille olympique

Pau Gasol (41 ans)

Il a déjà annoncé que ce sera son dernier tournoi avec l’équipe nationale.

Il a tout donné pour participer à ses cinquièmes Jeux Olympiques

après presque deux ans sans jouer à cause d’une blessure, mais il se prive de la quatrième médaille qu’il attendait tant après avoir accroché l’argent en

Pékin 2008 et Londres 2012

, et bronze en

Ro 2016

. Les Etats-Unis, leur ogre, les ont empêchés de conquérir l’or, seul triomphe qui a manqué à cette extraordinaire génération de joueurs.

Dans une position similaire, il est

Rudy Fernandez (36 ans)

, quelque chose de plus jeune que

Pau

, mais lourdement puni pour blessures. Pour l

c’était aussi ses cinquièmes Jeux

et comme dans le cas de pvot, s

Son engagement dans la sélection a toujours été irréprochable

. Il ne l’a pas annoncé officiellement mais

tout indique que pendre ‘le rouge’

après ce tournoi.

Le dernier match de Marc avec l’Espagne… et Chacho et Ricky ?

Marc Gasol (36 ans)

a confirmé après le match ses adieux à la sélection de

Le pvot

veut précipiter ses dernières années en NBA (il lui reste un an de contrat avec le

Lakers

) et maintenant dose plus ses forces et

profiter des périodes estivales

pour se reposer. Quelque chose de similaire arrive à

Sergio Rodriguez (35 ans)

, qu’il pourrait se concentrer sur l’accélération de sa carrière en Europe et passer plus de temps avec sa famille.

Ricky Rubio (30 ans)

Il est plus jeune que ses pairs, mais il semble être en train de sortir de la sélection. En réalité

il était sur le point de manquer ce rendez-vous olympique

. Il n’avait rien de clair mais ses collègues l’ont convaincu de donner la sa

Scariolo

presque le dernier jour avant la convocation. La base d’El Masnou

veut tirer le meilleur parti de sa carrière NBA

. Oui

Les étés sont essentiels pour lui non seulement pour se reposer, mais aussi pour peaufiner les facettes de son jeu

pour améliorer.

Un autre qui pourrait descendre de cette voiture de l’équipe nationale après ces Jeux est

Sergio Llull (33 ans)

, qui a tout donné pour l’équipe nationale malgré le fait que

les blessures lui ont souvent rendu la tâche très difficile.

son

la livraison et la disposition ont toujours été irréprochables

, mais il est conscient que s’il veut prolonger sa carrière dans le

Real Madrid

vous devez doser davantage votre usure, et vous reposer en été peut vous aider à le faire.

Les jeunes devront prendre la relève au Championnat d’Europe 2022

C’est la loi de la vie. Des illustres de cette génération l’ont fait avant, comme

Ral Lpez, Carlos Jimnez, Garbajosa, Caldern, Felipe Reyes ou Navarro

. Maintenant, le témoignage est transmis aux nouvelles générations. Très probablement, pour

l’européen l’été prochain

une autre génération en devenir prend le témoin de cette ‘Dream Team’ espagnole.

Abalde, Garuba, Brizuela, Sebas Saiz, Sergi Martnez, Lpez-Arstegui, Alocn, Aldama

… un nouveau lot assaisonné par l’expérience d’autres comme

les frères Hernangmez (Willy et Juancho), Abrines

et même

Claver

(32 ans), un joueur pour qui il semble que les années ne passent pas.

Le défi pour tous est énorme

, concourir. Car à ce jour qu’ils se rapprochent même de ce qui a été réalisé par la génération de l’or semble utopique.

‘Le rêve est terminé’

.