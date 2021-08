Basket-ball | Jeux Olympiques : La frustration de ceux qui ont croisé Pau Gasol : “Il n’a jamais gagné de match amical”

Entre admiration et soulagement, les rivaux qu’il a martyrisés pendant 20 ans ont dit au revoir à Pau Gasol. Il ne portera plus jamais le maillot de l’équipe nationale, avec laquelle il a frustré de grandes générations de nationalités multiples tout en agrandissant sa légende. “Je ne pourrais jamais gagner un match amical”, a rappelé Manu Ginobili. L’équilibre du mythe espagnol avec l’Argentine c’est 4-0 en matchs officiels

il est

, y compris l’historique

Demi-finale de la Coupe du monde 2006

dans laquelle il a été blessé. Prélude angoissant au plus grand des succès.

Sans l’Espagne, j’aurais gagné 10 15 médailles de plus Tony Parker, ancien joueur de l’équipe de France

Mais personne n’a torturé plus que Pau

France : 7-1 contre les voisins

. “S’il n’y avait pas eu l’Espagne, j’aurais gagné 10 15 médailles de plus”, exagère

Tony Parker

le jour de ses adieux, même si quelques oui lui ont été retirés. L’équipe espagnole a remporté les quarts de finale de la

Eurobasket 2009

, dans la

fin 2011

, dans les chambres du

jeux 2012

… frustration normale

Nicolas Batum

. Incompréhensible qu’il ait payé avec le bas ventre de

Juan Carlos Navarro

dans ce jeu de

Londres

.

Dans le

Coupe du monde 2014

La seule victoire de la France est venue contre le colosse et ça fait mal, car c’était à domicile et avec la meilleure équipe espagnole en mémoire. Pau s’est vengé un an plus tard en

Lille

avec une performance surnaturelle dans

Eurobasket demi-finales : 40 points

. l’a souffert

Rudy Gobert

, qui n’a eu aucun mal à écarter son rival avec les honneurs : “Félicitations pour votre incroyable carrière.

Merci pour toutes les batailles

et les souvenirs et pour tout le monde

les jeunes d’Europe comme moi que vous avez inspirés

. Légende : « La vente aux enchères, en quarts de finale du

jeux 2016

.

Toutes nos félicitations @Pau Gasol pour votre incroyable carrière, merci pour toutes les batailles et les souvenirs, et pour tous les jeunes d’Europe comme moi que vous avez inspirés. #Légende – Rudy Gobert (@rudygobert27) 3 août 2021

Papaloukas, Diamantidis, Spanoulis, Bourousis…

L’une des meilleures générations de l’histoire de la

basket-ball grec

Il est également devenu vide lorsque Gasol a été mesuré.

Ils n’ont jamais gagné de match officiel

. Pas lorsqu’il était en convalescence sur le banc, comme dans le

Finale de la Coupe du monde 2006

, encore moins quand il pouvait jouer, comme en demi-finale de la

Eurobasket 2007 et 2009

. Et non plus

Giannis Antetokounmpo

, plus récemment en quarts de finale de la

Eurobasket 2015

il a su venger ses aînés :

5-0 de Pau contre les légendes helléniques

.

À

Serbie

Je l’ai craint jusqu’à l’arrivée de Gasol et le

Juniors d’or

. L’Espagne a perdu le respect pour lui malgré cette défaite en demi-finale de la

Eurobasket 2001

, le premier tournoi à Pau. La sélection a tenu les Balkans pour la qualité et le talent, mais aussi dans les tanganas, qui l’étaient. Dans le

Coupe du monde 2006

ils les ont jetés en huitièmes de finale et en finale de la

Eurobasket 2009

ils les ont écrasés. Oui, ils ont attendu un an pour se venger avec le triple

Teodosic

profitant du fait que le pvot espagnol n’était pas là.

Il a vécu dix duels contre les Serbes et a été victorieux en sept

.

Lituanie

, une autre puissance européenne du basket-ball,

Il n’a pu gagner qu’un match contre Pau

et c’était à l’aube de sa carrière internationale : la finale du

Eurobasket 2003

. Il y a eu plus d’un match revanche dans les quarts de la

Coupe du monde 2006

, en demi-finale du

Jeux de Pékin

et à la fin de

Eurobasket 2015

, où l’Espagne a submergé les pays baltes.

Seuls les États-Unis ont résisté aux pouvoirs de Gasol

. L’Espagne a remporté le

Équipe de rêve

dans le

Coupe du monde d’Indianapolis en 2002

pour obtenir la cinquième place. Peu de butin pour un tel exploit. Mais dans le

Jeux

, le summum du sport, l’équipe nationale a toujours concouru, mais n’a jamais atteint la ligne d’arrivée la première. Quarts de finale en

2004

, la finale de

2008

Oui

2012

, la demi-finale de

2016

et le crash de mardi dernier. Des duels aussi mythiques que la carrière d’un Palois qui, à défaut d’or olympique, a toujours gagné la reconnaissance de ses pairs, les stars de la NBA. C’était la seule bête qui,

plus de 20 années extraordinaires

, ne pouvait pas apprivoiser.