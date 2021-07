Basket-ball | Jeux Olympiques : La Ligue féminine d’Endesa, deuxième avec la plus grande représentation aux Jeux

19 joueurs qui a contesté la LF Endesa 20/21 contestera le Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec leurs sélections respectives. La ligue espagnole est la deuxième ligue au monde avec plus de représentation olympique, dépassé seulement par les Français (LFB) qui compte 23 joueurs dans les jeux.

Comment pourrait-il en être autrement, le Équipe nationale espagnole est l’équipe avec le plus de joueurs de LF Endesa. La croissance de la ligue a signifié le retour d’une grande partie du talent national qui était actif à l’étranger. As, neuf des douze composantes de l’équipe nationale ils se produisent durant l’année dans le premier concours national.

En fait, tous les joueurs ont déjà confirmé leur continuité dans LF Endesa : Maite Cazorla, Silvia Domnguez et Leonor Rodrguez se poursuivra dans l’actuel champion Parfumeras Avenida. Laia Palaos continuer à Spar Girona et Laura Gil, Queralt Casas, Cristina Ouvia et Raquel Carrera Ils le feront au Valencia Basket. Pour sa part Tamara abalde a changé la Kutxabank Araski pour la Durn Maquinaria Ensino.

Quant aux joueurs d’autres nationalités, Rebecca Allen, qui a également renouvelé son engagement envers Valencia Basket, jouant avec l’une des équipes en herbe pour tout, l’Australie.

La LF Endesa C’est une grande attraction pour les joueurs belges et c’est que quatre membres de l’équipe ont joué l’an dernier en Espagne. Hélène Nauwelaers (Ténérife), Jana Raman (Étudiants Movistar), Julie Vanloo (Casademont Saragosse) et Antonia delaere (IDK Euskotren) a vécu l’année pré-olympique dans notre ligue. RACA Granada de LF Challenge et Casademont Zaragoza ont confirmé les signatures de Nauwelaers Oui Delaere pour la prochaine campagne.

La équipe nationale nigériane Il a également plusieurs composants qui sont passés par Espagne l’année dernière. Une des références intérieures de l’équipe africaine et de la compétition elle-même, Adaora ElonuIl a été membre du Spar Girona ces deux dernières années après plusieurs saisons chez Perfumeras Avenida. Pour sa part, Amy okonkwo a obtenu le premier appel à représenter son pays pour ses grandes performances de la main de Quesos el Pastor Zamarat.

Antonye Nyingifa C’est l’autre composante du Nigeria qui est passée par l’Espagne. Après son séjour chez Durn Maquinaria Ensino Lugo et Movistar Estudiantes, il a choisi de poursuivre sa carrière à Tenerife.

Un autre élément commun dans la ligue nationale est la participation d’une star Équipe de rêve des États-Unis. Des joueurs de l’envergure de Maya Moore (Ros Casares 11/12). Le joueur actuel de l’équipe avec laquelle les Américains tenteront de revalider l’or, Jewell Loid, milite dans Perfumeras Avenida lors de deux campagnes (2018-2020).

La base du Spar Girona est en campagne, Gris chelsea, participez également à Tokyo 2020. Comme son ancien coéquipier, Sonja vasique, qui prendra sa retraite après ces Jeux olympiques après deux ans au club de Gérone.

