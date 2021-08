Basket-ball | Jeux Olympiques : la Slovénie de Doncic condamne l’Espagne à danser avec les plus laids

Mis à jour le 01/01/2021 – 12:14

L’Espagne devra marcher sur le fil sur le côté le plus compliqué de la peinture après avoir terminé deuxième du groupe dans la première phase des Jeux. L’équipe nationale l’avait en main, mais Il a fini par s’incliner (87-95) dans les dernières minutes contre la Slovénie de Luka Doncic qui a pris la première place du classement et avec elle le jackpot d’éviter les États-Unis en quart de finale.

Scariolo a tiré le manuel Poser la défense à Doncic et mettre sur lui un “bouchon” comme Claver. Un joueur qui n’apparaît pas dans les statistiques mais sans qui il serait impossible de comprendre pourquoi l’Espagne est devenue l’équipe qui rentre le moins dans le championnat. Le Valencien remplit le script arrière, contenant la star slovène et laissant le importance en attaque pour un Cancar qui voit la jante comme une piscine. L’Espagne, pour sa part, tirait parti de la chorale pour prendre la tête du tableau d’affichage et mener le match au rythme qui leur convenait le mieux.

LES FAUTES, UN PROBLÈME

Avec 22-20 au tableau d’affichage, l’un des jeux clés de l’affrontement est venu. Luka Doncic, qui a tout protesté auprès des arbitres et n’était pas à l’aise avec une défense espagnole d’aide constante, comète sa deuxième faute offensive et sa troisième au total avec 49 secondes à jouer au premier quart. Cependant, le banc de la star slovène n’a pas fini de lancer l’Espagne, qui pour couronner le tout a ajouté trois fautes dans la première minute du deuxième set, alourdissant sa défense. Ce devait être l’un de ceux moments volcaniques de Llull celui qui réveillerait l’équipe de Scariolo de son sommeil de score.

Cinq points d’affilée des Baléares semblaient éperon Espagne (31-26, min. 14) qu’il referma sa bague autant qu’il le put à cause du lest des fautes, qui continuèrent de tomber du côté espagnol, facilitant les points de la ligne à l’équipe balkanique qui s’accrochait au tableau d’affichage en attendant le retour de son star, qui un mauvais jour déjà flirté triple-double (8 points, 9 rebonds et cinq passes décisives) à la mi-temps. Malgré tout, l’Espagne respectait son confinement et ralentissait le choc pour le prendre à son rythme et aller se reposer avec un petit revenu au tableau de bord : 44-41.

LES PROTESTATIONS SLOVÈNES

L’entraîneur espagnol a sonné le clairon à la mi-temps et L’Espagne est sortie des vestiaires déchaînée, attrapant un pied changé pour une Slovénie plus perdue dans les protestations que dans ce qui se passe sur le terrain. Quand il voulait rendre compte Rudy avait marqué deux triples d’affilée et mis le maximum au tableau d’affichage avec 55-43. Sans cesse dans leurs protestations – ils ont coûté deux techniques dans le troisième set – l’équipe des Balkans est revenue jouer au basket et par la main de Blazic et d’un Cancar “ ‘en feu” J’ai coupé la distance sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il soit dans un écart avec 10 minutes à faire.

L’Espagne et la Slovénie ont interverti les rôles au début du dernier acte. Les Balkans ont marqué dans la zone et ilLes Scariolo se sont installés dans le triple pour marquer quatre d’affilée (deux de Pau, Abalde et Lulle) dans un match où ils ont atteint 44 lancers. Les temps modernes. Celles dans lesquelles Doncic domine désormais.

Chiffres mis à part, L’Espagne a minimisé l’incidence de Doncic en attaque mais parfois, cela a donné des ailes aux autres avec des secondes chances qui ont redonné des ailes à la Slovénie. Les mêmes que l’Espagne voit coupés par l’accumulation de fautes (quatre en l’absence de trois minutes alors que la Slovénie n’en avait aucune) contre eux. En haut, Tobey l’a aimé et a mis la Slovénie avec trois points de revenu en l’absence d’une minute et demie. Quatre-vingt-dix secondes qui finiront par condamner l’Espagne avec ses erreurs.

La partie est entrée dans l’unité coronaire et là, l’équipe qui hier servait de visiteur allait être mieux gérée. Trois erreurs d’affilée en attaque ont condamné l’équipe espagnole qui a fini par céder à un rival qui savait mieux manier les nerfs et le rythme d’un match qui condamne l’Espagne à être deuxième du groupe.

DONNÉES TECHNIQUES

87– Espagne (24 + 20 + 26 + 17) : Ricky (18), Abalde (14), Rudy (12), Claver (4), Marc Gasol (9) -les cinq titulaires-, Abrines (3), Garuba, Pau Gasol (8), Willy Hernangmez (2), Llull (12) et Sergio Rodrguez (5).

95 – Slovénie (20 + 21 + 27 + 27) : Doncic (12), Blazic (10), Cancar (22), Dragic (6), Tobey (16) -les cinq de départ-, Dimec (6), Muric (8 ) , Nikolic, Prepelic (15) et Rupnik.

arbitres : Zurapovic (BOS), Rosso (FR) et Kallio (CAN)