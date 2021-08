Basket-ball | Jeux Olympiques : Laia Palau : “Je sais ce qui va se passer et nous le savons tous, mais aujourd’hui nous allons traverser cela ensemble”

Laia Palau est sortie la dernière du terrain, Après avoir embrassé un à un tous les membres de l’équipe technique et médicale de l’équipe et tous ses coéquipiers, la grande capitaine a pris quelques instants pour souffler devant la question que tout le monde je voulais de lui demander : est-ce que Laia Palau est au revoir à l’équipe nationale ?

“Je sais ce qui va se passer et nous le savons tous, mais je ne veux pas en parler aujourd’hui. Annoncer ce que je dois annoncer à un autre moment car aujourd’hui ma tête va exploser d’émotions”, a souligné le joueur. qui cumule 315 matchs dans son dos. “Je pense qu’aujourd’hui est un jour pour être avec mon peuple, avec l’équipe et mes coéquipiers et nous allons traverser cela, que je continue ou non et que je doive le passer ensemble. Dans la défaite et dans la victoire, nous devenons une équipe et c’est ainsi que nous construisons et cette équipe doit continuer à se construire. »

Laia a préféré concentrer son apparition sur ce qui s’est passé sur le court après un été amer pour cette équipe qui avait accumulé sept années de joie : « C’est un jour triste pour nous car cela a été un été cruel. Nous avons perdu en deux quarts de finale. Maintenant avec une équipe qui nous a battus plusieurs fois et nous avons gagné peu mais dans des matchs importants. Aujourd’hui n’était pas ce jour-là. Cela a mauvais goût parce que je pense que nous n’avons pas eu notre plus belle journée. L’approche a été bonne. Nous avons réussi à arrêter son Annotation, ils n’ont pas joué un jeu brillant. Au moment où vous êtes dans le jeu, que vous les avez et que c’est la France, vous savez qu’ils ont une peur particulière de vous car nous les avons gagnés d’autres fois… Je pense que là on aurait dû vivre ça comme une victoire. Être à deux points de la France, c’était déjà une victoire. Ayant cette solidité à dire, on va recommencer.»

Malgré le fait que Laia voulait éviter le rôle principal et ne pas parler de ses adieux, ses coéquipières faisaient déjà allusion à la décision de la base catalane. “Cela va de soi. Au final on sait ce qu’il y a, que c’est son au revoir et au final c’est agréable de vivre tout ce qu’on a vécu avec elle et pour ça on a pitié d’elle.” Alba Torrens a également évoqué le possible adieu du grand capitaine : “En principe elle ne sera pas là et si c’est le cas ce n’est pas la fin qu’on veut car je pense que si au final elle décide de ne pas revenir c’est de ne pas s’en souvenir moment.”