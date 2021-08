Basket-ball | Jeux Olympiques : l’Argentine est sauvée de l’incendie et figure au tirage au sort des quarts de finale

in

L’équipe argentine sera en quarts de finale du tournoi masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en battant le Japon par 97-77, ce qui lui permet d’être l’un des deux meilleurs tiers du groupe, surmontant l’écart entre les points marqués et reçus. -8) de la République tchèque (-49).

L’équipe ‘Oveja’ Hernndez s’est clairement imposée (97-77) sur l’équipe du soleil levant dans un match où elle a donné son meilleur visage jusqu’à présent dans le tournoi. Surtout un Facu Campazzo qui paie pour les efforts de sa première saison NBA.

Le meneur des Nuggets a devancé le triple-double après avoir marqué 17 points, distribué 11 passes décisives et pris sept rebonds pour mener l’Albiceleste. Avec le joueur de Cordobs, la contribution de Luis Scola s’est également démarquée, qui a été le meilleur buteur de l’équipe avec 23 points, par 16 pour Deck et 14 pour Delia.

Le Japon a offert peu de résistance et ce n’est qu’au début du troisième quart-temps qui a rendu l’équipe argentine nerveuse après un match dans lequel leur star, Rui Hachimura, n’a pas été spécialement inspirée malgré un double-double de 13 points et 11 rebonds. Yudai Baba (18) et Yuta Watanabe (17) étaient les meilleurs de l’équipe asiatique.