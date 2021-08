Basket-ball | Jeux olympiques : l’Australie, à l’horizon des États-Unis après avoir détruit l’Argentine

in

L’équipe nationale australienne a confirmé la prédiction de la victoire mais a dépassé les attentes du résultat. L’équipe océanique a écrasé l’Argentine, 97-59, pour se faufiler dans les demi-finales et devenir la prochaine menace de l’équipe américaine sur la route des médailles.

Après l’égalité du premier quart-temps qui était même pour l’albiceleste, 18-22, l’Australie a été un coup de vent. Avec des partiels aussi éloquents que le 21-11 de la deuxième période ou le formidable 37-11 de la quatrième, les océans imposaient leur talent en même temps qu’ils minimisaient celui que l’Argentine a joué dans une mer de doutes tout au long de la championnat. Il a atteint les salles par la porte de derrière et à travers elles, il sort du tournoi.

Confrontés à une égalité moins équilibrée que prévu, les “Aussies” ont partagé la tâche de marquer avec Mills, bien sûr, en tant que meilleur buteur de son équipe avec 18, mais avec Thybulle et Landale contribuant 12 points et Ingles, 11. L’Argentine avait 16 de Laprovittola, pont 12 et rien d’autre.

Mills accueille Scola lors de ses adieux à l’Argentine.

Le moment le plus émouvant est venu à la fin, lorsque les joueurs argentins et australiens ont fait une ovation debout à Luis Scola, qui avec ce match met fin à sa carrière dans l’équipe nationale.

Désormais, l’Australie, comme les filles, aura devant elle la mission de se battre à égalité avec les États-Unis. Dans le cas de l’équipe masculine, pour une place en finale olympique.