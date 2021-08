Basket-ball | Jeux Olympiques : l’avertissement de Laura Gil à ses rivales des quarts de finale : « Qu’elles aient peur de nous »

Queralt Casas a pris la mesure du Canada. Une équipe contre laquelle elle a déjà été décisive lors de la Coupe du monde 2018 et contre laquelle elle a une nouvelle fois joué un rôle fondamental lors du dernier match de la phase de poules des Jeux.

Après avoir joué huit minutes contre la Corée et ne pas avoir sauté sur le terrain contre la Serbie, la joueuse de Gérone n’a pas pu contenir l’émotion après son bon match contre les Nord-Américains : “Je me sens bien. C’est dur quand tu as un rôle important dans ton club et C’est compliqué quand, par exemple, l’autre jour je n’ai pas joué. Aujourd’hui, j’ai été concentré, en attendant l’opportunité. C’est une équipe et pour moi c’est un rêve [Ahora voy a llorar] être ici et dans ce que je peux, je vais aider tout le temps “.

Casas a souligné après le match sur le toit d’une équipe qui n’a pas encore atteint sa meilleure version: “Je ne sais pas si nous atteignons le maximum, mais il est évident que nous nous remettons de ce qui s’est passé il y a un mois. Il est important de gagner, mais ce qui est important de le faire avec de bons sentiments. Atteindre les quarts de finale est la chose importante. Depuis le début des Jeux, nous avons changé la façon dont nous commençons les jeux. Nous sommes préparés de la minute 1 à 40 ” .

DURETÉ ET DÉFENSE

Une des clés pour comprendre le succès de cette équipe est de savoir s’adapter à la force physique de l’adversaire. Bien que parfois cela coûte un peu de technique comme cela s’est produit dans le cas de Mondelo. Casas souligne la force mentale de cette équipe pour ne pas perdre la face aux matchs : « On savait que ça allait être un match difficile. On les a rencontrés plusieurs fois et on savait que ça allait être très physique, mais je pense qu’on étaient très concentrés. dès le début. Surtout en défense. On était préparés aux coups, mais surtout dans les deux dernières minutes il y avait trop de contact. On a été coriaces et on s’en est sorti. ”

Laura Gil, bastion défensive de l’équipe (“La défense, c’est mon truc. Je passe un bon moment”), a également pointé du doigt la dureté du jeu et la rivale : “On savait que ça allait être dur sur le plan physique et en à la fin il y avait un peu plus de permissivité. Mais au final tout le monde est content. Au final, si on arrive à rester concentré, on est bon pour lire ces situations. “

Quant à ce qui leur arrive, le joueur murcien n’a aucune préférence par rapport au rival une fois les Etats-Unis évités : “Nous sommes concentrés sur nous-mêmes et sur la poursuite de notre croissance. Les équipes asiatiques sont plus compliquées car nous n’y sommes pas habitués. mais nous n’allons pas choisir. Nous allons continuer en nous-mêmes et laisser les autres avoir peur. “