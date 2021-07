Basket-ball | Jeux Olympiques : Le basket dont les Etats-Unis ne sont pas favoris : le 3X3 ouvre

Le basket n’est plus un sport à cinq contre cinq où vous gagnez toujours États Unis. Au moins ce ne sera pas le cas dans Jeux de Tokyo avec l’incorporation d’une nouvelle modalité plus agile, plus dynamique et plus urbain : le 3×3. Une autre façon d’affronter le panier, qui s’est taillé une place au programme olympique pour tenter de gagner des adeptes parmi le jeune public qui préfère le parfum de l’asphalte au bruit des baskets sur parquet.

Dans l’imaginaire populaire lorsqu’on parle de cette modalité, il apparaît toujours Parc Rucker ou tout autre tribunal de rue dans le Bronx ou alors Harlem, avec un écrasement d’un acteur dominant ou avec un jongleur de balles. Cependant, la nouvelle modalité olympique a changé le stéréotype et est plus que cela.

Vitesse et dynamisme



C’est un sport dans lequel le coup extérieur fait la différence sur le terrain. Avec peu de temps pour attaquer (12 secondes) et la double valeur du lancement pour tenter d’atteindre le 21 points qui récompensent la victoire, triple est la ressource principale. C’est peut-être pour ça que tu choisis comme Serbie ou alors Lettonie être les favoris de l’or et d’un pays comme États Unis Elle n’est même pas présente au rendez-vous masculin et n’est pas la première au classement dans la catégorie féminine.

INFOGRAPHE : MARTINA GIL

Un numéro un à la rescousse



L’équipe nord-américaine ne démarre pas comme un grand favori de la médaille d’or à cause d’un France qui a fait preuve de plus de régularité ces dernières années. Cependant, l’apparition de Kelsey Prune ça a tout changé. Le joueur californien, N°1 au repêchage 2017 et meilleur buteur de l’histoire de la NCAA, a voyagé à Tokyo Pour sauver la fierté perdue

PruneDe plus, il répond à l’exigence dont toute bonne histoire a besoin : l’amélioration personnelle. En 2020, le joueur de As de Las Vegas a cassé le Achille: “Ils auraient pu me laisser derrière et appeler un autre joueur, et ils ne l’ont pas fait.” En mai 2021, onze mois après sa grave blessure, Plum habillé à nouveau court et il l’a fait pour mener des invaincus États Unis à la victoire dans le Préolmpique et gagner la qualification de grande star aux Jeux.

Un phénomène mondial



“Pour moi, c’est amusant de jouer, la liberté.” Qui parle est Dusan Bulut, l’autre grande star de cette modalité, considérée comme le meilleur joueur de l’histoire du 3×3. Un talent qu’il espère mener Serbie en haut du tiroir et que j’ai découvert cette modalité après avoir vu « Les blancs ne savent pas comment le mettre dedans ». Une bande qui l’a éloigné de cinq contre cinq en raison de la rigueur tactique de son entraînement. Il préférait la liberté de la rue et d’un sport déjà olympique grâce, en grande partie, à sa figure qui a contribué à faire grandir une modalité qui aujourd’hui dépasse les frontières.

C’est cette expansion qui a ouvert les yeux des COI, qui a décidé d’inclure le 3×3 et d’atteindre des virages comme Mongolie, un endroit où le basket-ball était une grande inconnue et que grâce à cette modalité a trouvé dans Khulan Onolbaatar à la nouvelle icône du pays. Une jeune fille de 21 ans qui fut la première femme porte-drapeau dans l’histoire de Mongolie et qui incarne ce nouveau lot d’athlètes à qui le mouvement olympique a ouvert les bras.

Abonnez-vous à la newsletter BRAND Basket et recevez par e-mail, du lundi au dimanche et tôt le matin, les actualités exclusives, interviews, reportages, graphiques et vidéos qui marqueront la journée en NBA, Endesa League, Euroleague et dans le reste du monde du basket.