Basket-ball | Jeux Olympiques : Le cap que Doncic tente d’arracher à Ricky Rubio : être le meilleur buteur des Jeux

Mis à jour le 08/06/2021 – 13:46

Ricky Rubio a actuellement l’honneur d’être le meilleur buteur du tournoi de basket-ball des Jeux de Tokyo. Le meneur espagnol marque en moyenne 25,5 points par match, mais son jalon est menacé par Luka Doncic, qui a encore un match à jouer, dans lequel ce samedi (13h00 heure péninsulaire) l’équipe slovène se battra pour la médaille de bronze contre l’Australie .

Le meneur slovène a 121 points et est à 33 points de dépasser la moyenne de Ricky. Après les cinq premiers matchs, il a une moyenne de 24,2. L’Australienne Patty Mills, le Français Evan Fournier et l’Américain Kevin Durant auraient besoin de plus de 50 points dans leurs matchs respectifs pour rattraper l’Espagnol, qui a une nouvelle fois brillé dans un grand tournoi avec l’équipe nationale.

Il y a deux ans, Ricky a été nommé MVP de la Coupe du monde en Chine et aux Jeux, il a été confirmé comme la principale menace offensive de l’Espagne. Il a marqué 20 points lors de ses débuts contre le Japon, 26 contre l’Argentine, battant son meilleur record, 18 contre la Slovénie et a de nouveau battu son record en marquant 38 contre les États-Unis. Aucun joueur n’avait jamais atteint ce chiffre dans un match contre une Dream Team. Être le meilleur buteur des Jeux serait une petite joie pour le meneur espagnol après l’élimination précoce de l’équipe nationale en quarts de finale.

Doncic, quant à lui, est le deuxième meilleur buteur des Jeux, le deuxième meilleur rebondeur (10,0) après son compatriote Mike Tobey et le meilleur assistant (10,0). En plus de viser à dépasser Ricky sur la liste des points, le Slovène pourrait être le premier joueur à terminer des Jeux avec une moyenne de triple-double. Pas mal pour votre première à une date olympique. Bien que rien de tout cela ne le satisfasse si la Slovénie ne remporte pas le bronze au final.