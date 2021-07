Basket-ball | Jeux Olympiques : Le négatif “surréaliste” des Loups : “Ce n’est pas un problème médical, ils ne voulaient pas que Juancho soit à Tokyo”

L’exclusion de Juancho Hernangmez des Jeux Olympiques par le Loups des bois du Minnesota a rendu une personne incapable de réagir Jorge Garbajosa vous ne pouviez pas croire ce qui s’est passé au cours des dernières 48 heures. Le président de la FEB a profité de sa comparution devant les médias pour manifester sa perplexité face à une situation qu’il a lui-même qualifiée de “surréaliste”.

“Juancho Hernangmez n’a pas été inclus à la dernière minute dans les Jeux et sera remplacé par Lopez-Arostegui. Le fait est ainsi, mais le pourquoi a une histoire. il y a 48 heures nous avons reçu une notification officielle des Loups afin que le joueur ne participe pas à ces Jeux. Jusque-là, nous n’avions rien reçu. C’est plutôt le contraire », explique un Garbajosa avec des symptômes évidents de fatigue après une longue négociation.Au cours des dernières 24 heures, la FEB et son agent ont tenté de résoudre le problème avec le Minnesota., à la recherche d’une solution pour toutes les parties : pour le joueur et son envie expresse de jouer, pour la tranquillité du club et pour la Fédération. Mais les négociations n’ont été que des propositions de la FEB et de l’agent. De la part des Loups, il n’y a eu aucune contre-proposition. Juste un non catégorique“.

Un point négatif qui a surpris tout le monde. Surtout après ce qui s’est passé entre le 8 et le 23 juillet : “Nous avons eu d’innombrables réunions médicales et n’avons reçu de réponse à aucun moment.. En fait, nous avons reçu les s comme celui qu’ils ont donné le 18 à Las Vegas devant six personnes. C’est un problème de personnes, qui ne sont pas médecins, comme leur président des opérations, qui ne veulent pas que Juancho aille aux Jeux“.

“La première fois qu’on vous dit que ce n’est pas le 23, et c’est un non très retentissant. Le problème, c’est que du 8 au 23 on n’a eu qu’un ‘on passe’ », a insisté Garbajosa, qui a proposé une chronologie détaillée des événements depuis que le joueur est tombé blessé contre la France. Un processus qui commence par un intervention chirurgicale prévisible qui est bientôt écarté devant l’évolution du joueur et l’intervention du Dr Emilio Calvo, de la Fondation Jimnez Daz, qui reçoit “l’approbation des médecins des Timberwolves“.

Voyant que le joueur continue de s’améliorer à la fois, la FEB et les Wolves approuvent le voyage de Juancho avec ses coéquipiers à Las Vegas : “Dr Emilio Calvo, de la Fondation Jimnez Daz, qui reçoit l’approbation des médecins des Timberwolves.” Par la suite, la FEB et le club ont une réunion par visioconférence au cours de laquelle le joueur fait quelques exercices qui montrent l’avancée de sa récupération : “Des médecins du Minnesota indiquent que l’évolution est favorable déjà la question peut participer aux Jeux Olympiques ? La réponse est un oui clair et explicite. Quelque chose qui change pour la première fois et de manière retentissante jusqu’à maintenant le 23″.