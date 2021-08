Basket-ball | Jeux Olympiques : L’émotion incontrôlable de Jorge Garbajosa : “Les Gasols sont un exemple de vie”

in

La nouvelle des adieux des frères Gasol a presque éclipsé l’élimination aux mains des États-Unis en quarts de finale des Jeux. Pau et Marc sortent de l’attraction avec 405 matchs et 20 médailles internationales à eux deux.

Un palmarès difficile à égaler, mais celui de Jorge Garbajosa, président de la Fédération espagnole de basket-ball, ne donne pas la vraie stature des deux joueurs : « Je suis fier d’eux. Ce sont deux personnes très spéciales. sont à l’étranger se reflète dans le domaine. Je le crois et je crois que le domaine n’a pas été tout à fait juste et regardez à quel point ils ont été formidables. Dehors, ils sont des exemples de vie. “

Garbajosa a eu du mal à contenir l’émotion en évaluant la carrière de Pau avec qui elle partageait également une garde-robe : “Il faut les remercier. S’il y a un million grâce à Pau ils me paraissent peu nombreux et s’il y en a 100 millions aussi. Une légende de Basket-ball espagnol ou sports espagnols C’est une légende du sport mondial et nous avons eu l’honneur d’avoir fait partie de sa carrière.