Basket-ball | Jeux Olympiques : Les 10 moments de la carrière de Pau Gasol en équipe nationale

Une époque se termine, celle de Pau Gasol. Le meilleur joueur de l’histoire du basket espagnol ne portera plus le 4 sous le maillot rouge. Cela fait 20 ans avec la sélection comme on n’en a jamais rêvé. De sa création en 2001 à son élimination aux mains des États-Unis en 2021, menant une génération irremplaçable, conduit l’Espagne vers les plus hauts sommets. Et il est devenu une légende. Entre ses 216 matches internationaux et ses 11 médailles, cela coûte de rester avec seulement 10 moments, mais pourraient-ils être.

Début

Pau aurait pu faire ses débuts dans le Jeux de Sydney en 2000, mais Lolo Sainz, entraîneur à l’époque, a opté pour le vétéran de Johnny Roger. Le pvot a explosé un an plus tard avec le Barcelone, a été rédigé et Javier Imbroda je l’ai recruté pour lui Eurobasket 2001. Ils ont fait leur première avec l’Espagne le 15 août de la même année lors d’un match amical contre Grèce dans San Fernando. Marc territoire avec 20 points et neuf rebonds en 34 minutes dans une victoire de 84-79.

Un bronze comme lettre de motivation

L’Eurobasket 2001 était le changement de génération. Là, Pau a fait irruption avec Felipe Reyes. Inscrit Juan Carlos Navarro Oui Ral lpez, qui avait déjà assisté aux Jeux l’année dernière. Les juniors d’or a pris le commandement de la sélection et Pau est apparu dans la société menant l’Espagne au bronze. Dans la lutte pour la troisième médaille d’argent, il a eu une confrontation sensationnelle avec Dirk Nowitzki. L’Allemand a remporté le match individuel, mais l’Espagnol a terminé avec 31 points et 10 rebonds et l’équipe nationale a gagné 99-90.

Blessé, mais au sommet du monde

L’Espagne a atteint le sommet de la Coupe du monde 2006, le plus grand jalon de notre basket. C’était le tournoi parfait jusqu’en demi-finale, avant Argentine, Pau s’est blessé au pied. Il perdra la finale, mais ses coéquipiers gagneront pour lui. Le héros blessé a apprécié sur le banc l’acte de ses amis en finale contre Grèce. Telle était l’importance du pvot qui J’ai reçu le MVP du championnat sans avoir à jouer le match d’or. Et, par erreur, il a même soulevé le trophée sans qu’il soit dû, puisque le capitaine était Carlos Jimnez.

Le bâton de 2007

L’Espagne est arrivée comme champion du monde qui devait être son Eurobasket: à domicile, avec la possibilité de remporter la couronne continentale pour la première fois… Mais la finale fut une catastrophe. La Russie amère la fête gagner par 59-60. Pau a eu le dernier coup pour donner le titre à la sélection, mais le ballon a touché l’anneau et a été rejeté. C’était le point culminant d’un match où il a terminé avec 14 points et 14 rebonds, mais avec 4/13 en field goal et 5/12 en lancers francs.

Première finale olympique contre leurs pairs de la NBA

Pékin vécu ce qui est considéré comme la meilleure finale olympique de l’histoire. Pau était là, parlant à États Unis avec l’équipe nationale, qui a fini par perdre 107-118, mais a mis une Dream Team à la hauteur de ce nom. Le pvot a signé 21 points et six rebonds en duel devant leurs pairs, les stars de la NBA.

Enfin, roi d’Europe

En 2009, l’Espagne a atteint le championnat d’Europe. Enfin. C’était le premier tournoi avec Sergio Scariolo et, malgré les doutes au départ, la sélection s’est terminée comme un coup : +20 à La France dans les chambres, +22 à Grèce en demi-finale et +18 a Serbie à la fin. Pau a fini par être le mvp avec des moyennes de 18,6 points et 8,3 rebonds.

Kobe et la reconnaissance des meilleurs

La finale de Londres 2012 C’est le match dans lequel l’Espagne s’est le plus rapprochée de la défaite d’une Dream Team aux Jeux. Les Etats-Unis, après que ses grands référents aient dû montrer leur meilleure version, l’ont emporté 100-107. Pau a soutenu la sélection et a terminé avec 24 points, huit rebonds et sept passes décisives. A l’issue de la réunion, L’entraîneur américain Mike Krzyzewski et tous les joueurs de l’équipe américaine, à commencer par son ami Kobe Bryant, ils sont venus saluer le pvot espagnol en signe de reconnaissance.

La plus grosse déception



Comme en 2007, un autre tournoi à domicile se terminant par un drame. Le vice-champion olympique a joué à domicile et a présenté, probablement, la meilleure sélection de son histoire. Tout a été préparé, même le format compétition, pour une finale entre l’Espagne et les États-Unis. Mais une mauvaise planification, des distractions sans fin et une mauvaise direction du banc ont mis fin aux espoirs de l’équipe, qui a cédé à la France en quarts de finale dans le pire match de cette génération dont on se souvient: 65-52. Pau était le seul à un niveau décent, avec 17 points et huit rebonds.

Le jeu de sa vie

L’année suivante, dans le Eurobasket 2015, Pau charge le vengeance. Le pvot a fait le meilleur jeu de sa vie en demi-finale avant La France. Était en Lille, dans un stade bondé de 25 000 fans impatients de voir leur équipe atteindre la finale. Ce qu’ils ont vu était l’une des performances les plus mémorables en mémoire dans le basket européen. Dans un match en prolongation, Gasol a terminé avec 40 points, son meilleur score avec l’équipe nationale. Il a fait 12/21 tirs sur le terrain, 16/18 aux triples, a ajouté 11 rebonds et a ajouté 52 évaluation. L’Espagne a gagné 80-75 et a fini par remporter l’or contre la Lituanie. Et Pau, bien sûr, était MVP.

Défi relevé et au revoir

Après un blessure au pied gauche, Pau a marqué le défi d’atteindre les Jeux de Tokyo. C’était une maladie qui aurait mis fin à la carrière de la plupart de plus en plus à 40 ans. Mais, dans l’un des défis les plus ambitieux de sa carrière, il a fait un effort colossal pour rejouer après deux ans d’absence. Il a atteint l’épreuve olympique, la cinquième de son histoire depuis ses débuts en Athènes. Désormais, à côté de la sélection, il s’élance en quarts de finale. Impossible de fermer le cercle: monter sur le podium à Saitama, où en 2006 il a touché le ciel lors du premier tournoi avec son frère Marc. Il part sans l’or olympique, la seule chose qui reste à gagner à côté de l’Euroligue, mais il n’y a rien qui puisse ternir une carrière de légende.