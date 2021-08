Basket-ball | Jeux Olympiques : Les adieux de Pau et Marc Gasol à la sélection : “Il est temps de descendre de cette attraction”

Pau Gasol a annoncé ce qui était un secret de polichinelle dès le début de la concentration : face aux Etats-Unis, il a disputé son dernier match avec le maillot national. Une décision dans laquelle son frère Marc l’a accompagné, qui met également un terme à son aventure avec l’équipe nationale commencée il y a 15 ans à Saitama.

“C’est le moment de redescendre de l’attraction que nous avons connue il y a de nombreuses années. Nous avons eu beaucoup de chance, mais il est temps de laisser la nouvelle génération continuer, s’amuser et vivre sa propre expérience”, a déclaré le Gasol. poids moyen après la défaite en quart de finale contre l’équipe américaine.

De son côté, Pau a également confirmé ses adieux à l’équipe nationale après avoir disputé ses cinquièmes Jeux. Pourtant, il laisse son avenir dans le basket en l’air à 41 ans : « Quel que soit le résultat final, c’est le dernier match avec cette grande équipe. Dommage de ne pas avoir pu gagner. Maintenant il est temps de déconnecter et de discuter avec la famille si cela vaut la peine de continuer à jouer au basket ou si je devais me retirer pour d’autres défis. Nous avons eu beaucoup de chance, mais il est temps de laisser la nouvelle génération sauter le pas, s’amuser et vivre sa propre expérience. “

Le doyen des Gasol prend sa retraite comme le meilleur joueur de l’histoire d’une équipe qui est déjà une légende et pour laquelle Pau demande une juste reconnaissance : « Il est temps de reconnaître cette équipe après tant d’années. d’entre eux. championnats et toutes les médailles, mais ça ne marche pas comme ça. Très fier de l’équipe et reconnaissant d’être à nouveau là après ce que j’ai vécu et c’est déjà un grand succès. Nous aurons le temps de regarder revenir et digérer tout ça. battre les Etats-Unis parce que ça aurait été quelque chose d’extraordinaire. On n’a pas eu la chance au sein de la compétition qu’il faut parfois pour pouvoir avancer”.

Pour Pau, tout le parcours de ces deux dernières années a valu la peine pour ces moments, même s’il aurait aimé le vivre différemment : « Cela a été beaucoup de travail seul, beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d’incertitudes, mais en même temps le bonheur du jour où j’ai pu. faire ses débuts avec Bara pour être avec l’équipe nationale. Je ne peux pas être plus fier quel que soit le résultat. J’aurais aimé parler d’une grande victoire, mais ce n’est pas comme ça . Nous devons l’accepter.