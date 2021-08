Basket-ball | Jeux Olympiques : les adieux émouvants de Luis Scola sous les applaudissements de ses rivaux : “Je pars en paix”

in

L’attaquant argentin Luis Scola a confirmé sa retraite de l’équipe nationale argentine après la défaite en quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo 2020 contre l’Australie (97-59).

“Les années passent pour tout le monde et il est temps que de nouveaux noms arrivent, de nouveaux visages et d’autres pour écrire leurs pages dans l’histoire”, a expliqué Scola après le match, au cours duquel il a reçu une standing ovation de plusieurs minutes de la part de ses coéquipiers, rivaux, les arbitres, les journalistes et tous ceux qui étaient présents à la Saitama Super Arena lorsqu’il s’est retiré sur le banc.

Interrogé par l’. après le match sur la coïncidence de sa retraite avec l’équipe argentine et celle de Pau Gasol et Marc Gasol avec l’équipe espagnole, le pvot argentin a plaisanté.

“Un mauvais timing, un coup bas pour tous les gens qui suivent le basket depuis longtemps, mais c’est comme ça”, a déclaré Scola dans la zone mixte de la Saitama Super Arena.

Lors de la conférence de presse officielle d’après-match, l’intérieur de Floresta (Buenos Aires, Argentine) n’a pas révélé s’il devait, en plus de la sélection, arrêter de jouer au basket professionnellement, bien qu’il ait admis qu’il ne se voyait pas “avec l’énergie” jouer comme on le voudrait.

“Je suis venu à ce tournoi avec l’idée que non, je voulais faire un bon tournoi. Je ne pense pas avoir l’énergie de jouer comme je le voudrais. C’est une question de temps, aujourd’hui je ne Je me sens capable de répondre à ça, mais je n’ai pas envie de jouer. C’est naturel, j’ai 41 ans », a-t-il déclaré.

Avec 40 secondes restantes dans le match, l’entraîneur argentin Sergio Hernndez a décidé de le changer et le match s’est arrêté pendant plusieurs minutes avec tout le monde présent à la Saitama Super Arena applaudissant Scola.

“Aujourd’hui a été un moment difficile, j’ai baissé ma garde, je pensais que j’allais finir le jeu en jouant et rien. Je suis très reconnaissant envers le peuple australien, c’était une reconnaissance qui a une valeur incroyable, avoir le respect de votre adversaires est peut-être le dernier éloge, le plus grand, aujourd’hui je l’ai ressenti et je suis heureux. Je pars en paix », a-t-il déclaré.