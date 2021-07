Basket-ball | Jeux olympiques: les chiffres stupéfiants qui rendent la Slovénie de Doncic redoutable

in

Mis à jour le 27/07/2021 – 14:29

Le basket-ball mondial se frotte toujours les yeux à l’affichage donné par Luka Doncic et la Slovénie lors de leurs débuts aux Jeux olympiques. Le meneur est passé à 48 points et son équipe a battu l’Argentine, vice-champion du monde, par 18, atteignant 118. Des chiffres étonnants qui, loin d’être exceptionnels, sont devenus courants ces derniers temps, bien qu’ils l’aient pris lors de la première olympique. à l’extrême, et qui font des Slovènes une menace pour tout rival.

Doncic a disputé 14 matches officiels avec son équipe et les a tous remportés : les neuf de l’Eurobasket 2017 qui a couronné son pays, les quatre des Pré-Olympiques dans lesquels il a obtenu le billet pour Tokyo et celui de lundi dernier à ses débuts à les jeux. Les statistiques de ces accidents sont étonnantes, rapportant 96,8 points en moyenne. Depuis qu’il joue au meneur de jeu, son équipe n’est tombée en dessous de 90 que trois fois et a remporté des matchs avec une moyenne de 18,7 points.

Les moyennes de Doncic depuis qu’il est international sont effrayantes : 18,7 points, 8,2 rebonds, 5,7 passes décisives et 24,5 valorisation. Dans les 14 matches officiels qu’il a disputés, la Slovénie a gagné par 16,1 points alors qu’il était sur le terrain et dans un seul match, il a eu un +/- négatif.

Mais le meneur des Mavericks semble plongé dans une mission : après avoir assuré que son équipe disputerait les Jeux pour la première fois, il s’est fixé l’objectif du podium. Depuis les Pré-Olympiques, résolus en finale avec un triple-double (31 + 11 + 13) contre la Lituanie à Kaunas, Doncic a encore amélioré ses performances. En additionnant ces quatre matchs et celui de l’Argentine, ses moyennes grimpent à 26,6 points, 8,6 rebonds, 10 passes décisives et 35 valorisations. La Slovénie a réglé ces duels avec 108,4 points en moyenne et une différence de 28,4. Brutal.

Le Japon hôte est confronté à cette arme de destruction massive ce jeudi (6h40 PST). Et plus tard, dimanche, l’équipe espagnole. Avec la cataracte des statistiques précédentes, il semble difficile de contenir une équipe dans laquelle la star a transmis ses pouvoirs au reste de ses coéquipiers. Parce que Doncic joue bien, mais tout le monde autour de lui aussi.

Abonnez-vous à la newsletter BRAND Basket et recevez par e-mail, du lundi au dimanche et tôt le matin, les actualités exclusives, interviews, reportages, graphiques et vidéos qui marqueront la journée en NBA, Endesa League, Euroleague et dans le reste du monde du basket.