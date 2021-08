Basket-ball | Jeux Olympiques : les équipes seniors espagnoles font le blanc pour la première fois en 17 ans

in

Mis à jour 04/08/2021 – 18:15

La Fédération espagnole de basket-ball a abandonné cet été l’excellence dans laquelle elle vit depuis 17 ans. Chaque été depuis les Jeux d’Athènes de 2004 et à l’exception du précédent, dans lequel il n’y avait pas eu de compétitions en raison de la pandémie, au moins une de leurs équipes seniors a réussi à monter sur le podium.

La séquence s’est terminée ce mercredi avec l’élimination de l’équipe féminine en quarts de finale du tournoi olympique aux mains de la France. Pour les joueurs de Lucas Mondelo, une autre trajectoire extraordinaire est rompue : depuis 2013, date de la prise de fonction du sélectionneur, ils avaient toujours décroché une médaille. Ils en ont eu sept de suite et, précisément dans un été avec deux championnats (Eurobasket et Games), ils ont vu le compte interrompu.

Depuis cette 2004 où garçons et filles ne sont pas montés sur le podium aux Jeux, l’un ou l’autre n’a pas échoué. Lorsqu’une équipe trébuchait, l’autre était là pour applaudir. Ils n’ont pas obtenu de médaille en 2005, 2010 et 2014. Ni en 2018, qui n’a pas eu de compétition. Ils l’ont réparé. À leur tour, ils sont restés vides en 2006, 2008, 2011 et 2012, ne se qualifiant pas pour les Jeux. Pour compenser, ils ont gagné.

Au cours de sept de ces étés, les deux équipes ont remporté des médailles en même temps : 2007, 2009, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2019. Des jalons historiques en particulier dans les Ro Games en les voyant sur le podium en même temps et il y a seulement deux ans années, lorsque les hommes ont remporté leur deuxième Coupe du monde et les femmes ont remporté leur troisième Eurobasket. Que la déception de Pékin ne ternisse pas le brillant passé ou ne nous empêche pas d’envisager l’avenir avec optimisme.