Basket-ball | Jeux Olympiques : les États-Unis à court de rivaux à la poursuite de leur septième médaille d’or consécutive

Dans les piscines olympiques avant Tokyo, il y avait peu de médailles sûres dans les pronostics. Biles, Rinner, Djokovic… et l’équipe féminine de basket des États-Unis. Une véritable Dream Team qui maintient sa tyrannie après avoir dépassé la Serbie en demi-finale (79-59) pour ajouter sa 54 victoire consécutive dans le tournoi olympique et se placer à un pas de sa septième médaille d’or d’affilée. Des marques impossibles qui parlent de l’ampleur de ce qui est probablement la meilleure équipe du sport olympique du 21e siècle.

Une équipe qui a commencé son périple à Tokyo avec des doutes sur son niveau de jeu en raison du temps de préparation limité dont elle disposait pour s’entraîner. Petit à petit, l’équipe gagnait en puissance et déjà en quarts de finale contre l’Australie, elle donnait sa première grande démonstration de puissance. Quelque chose qu’ils étaient chargés de réaffirmer dans l’avant-dernier match du tournoi avec une victoire dans laquelle l’équipe serbe n’était guère une invitée de pierre.

L’équipe de Dawn Staley avait des consignes claires pour désarmer les champions d’Europe en titre dès le début et crypter leur début de match en imposant leur défense physique et leur vitesse en attaque dès le début. Atteindre agressivement les pénétrations rivales, coupant les lignes de passe et forçant une défaite dans les balcons, les stars and stripes combinés ont à peine subi les premiers instants d’un crash vu pour la condamnation presque à la fin du premier quart avec un 25-12 qui a laissé peu de place place à la surprise.

Les femmes des Balkans étaient désespérées des deux côtés de la cour et cela a apporté plus de sang au croc des prédateurs américains. Surtout dans la zone, où Brittney Griner a imposé son physique et sa loi pour terminer avec un double-double de 15 points et 12 rebonds, étant la meilleure du match. A côté de lui brillaient Chelsea Gray (14 buts) et une Breanna Stewart qui n’a pas eu besoin d’appuyer sur l’accélérateur pour terminer avec un autre double-double de 12 + 10. Des chiffres et des sensations impossibles à atteindre pour une équipe européenne dans laquelle seul le nationalisé Anderson a passé les deux chiffres en marquant avec 15 peu. Petit argument pour titiller une équipe qui est toujours à la recherche d’un rival qui l’inquiète.