Basket-ball | Jeux olympiques : les États-Unis pansent leurs blessures d’une raclée sans émotion

Mis à jour 28/07/2021 – 08:30

États Unis rempli le script établi et après le revers subi contre la France Il a utilisé l’Iran comme un baume pour soigner des blessures qui, cependant, restent crues. L’ensemble des Gregg Popovitch résumer sa première victoire120-66) du tournoi et l’a fait avec force contre un adversaire nettement inférieur. Cependant, le combo étoiles et rayures toujours pas convaincant avec son jeu ou les sentiments qu’il transmet.

Qui sait si à cause de l’absence du public, à cause des critiques reçues après le premier match ou à cause de ça crise interne présumée entre les joueurs et l’entraîneurLa vérité est que cette version décaféinée de l’équipe nord-américaine transmet aussi peu que ses stars. Une équipe froide qui a beaucoup de qualité pour tous ses pores. Et peut-être que le plus grand exemple est peut-être un Damien Lillard, qui a commencé par marquer trois triplés au premier quart comme celui qui tamponne un bureau. Sans la moindre trace d’illusion.

Main dans la main avec le meneur des Blazers, le meilleur buteur du match avec 18 points, et de leurs triplés, trois sur sept seulement au premier quart-temps, les États-Unis ont commencé à décoller au tableau d’affichage pour clore l’affrontement dès le premier quart-temps. Le 28-12 Ce qui figurait au tableau d’affichage à la fin des 10 premières minutes était le reflet de la différence de niveau entre les deux équipes. Cependant, ni l’avantage ni le fait de voir leurs joueurs chercher la passe supplémentaire en attaque (jeu spectaculaire culminé par Durant pour le 23-12) il était capable de changer les visages de Popovich et de ses élèves.

La rencontre étant plus que décidée après le premier acte, les 30 minutes restantes ont été utilisées par les Américains pour peaufiner le poignet (13 sur 21 de triple en première mi-temps) et d’essayer de mettre en pratique les pièces conçues dans un scénario dans lequel une répartition équitable des minutes était également écrite, clé pour doser leurs joueurs avant d’éventuelles rencontres avec une plus grande demande.

Ils iront contre, avec le vétéran Haddadi martelé En fer de lance, il a fait apprécier le jeu et même le renflement du tableau d’affichage n’a pas su saper les esprits et effacer le demi-sourire des membres du banc, qui encourageaient chaque action de leurs coéquipiers comme si le match était en pagaille. . Différence d’esprit.

DONNÉES TECHNIQUES

LES USAGES: Johnson (4), Lavine (13), Lillard (21), Durant (10), Middleton (10), Grant (4), Tatum (14), McGee (9), Holiday (8), Adebayo (6), Vert (5) et Booker (16).L’Iran: Vahedi (0), Jalalpoor (0), Hassanzadeh (4), Davarpanah (8), Jamshidijafarabadi (12), Khahbahrami (2), Haddadi (13), Rezaeifar (13), Rostampour (0), Geramipoor (0), Kazemi (7) et Yakhchalidehkordi (6). Partiel: 28-12, 32-18, 22-13 et arbitres : Condé (ESP), Rosso (FRA) et Silva (BRA)

Le battement accordé à l’équipe iranienne servira à être le meilleur deuxième des trois groupes (s’ils battent la République tchèque) et entrera dans le premier pot pour le tirage au sort des quarts de finale. Une circonstance qui peut amener de nombreuses autres équipes à commencer à jouer avec leurs propres marqueurs pour essayer de dresser un tableau dans lequel les Américains sont toujours le croque-mitaine, même si cela devient de moins en moins effrayant.