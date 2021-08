Basket-ball | Jeux olympiques: les États-Unis tirent brutalement Kevin Durant pour la quatrième médaille d’or consécutive

Mis à jour 07/08/2021 – 06:25

États Unis Il a déjà ce qu’il cherchait au Japon : Or olympique et prestige perdu en Chine il y a deux ans. À cette occasion Popovitch avec une équipe de circonstances dans lesquelles il n’était pas Kevin Durant. Et bien sûr, c’est trop d’avantage pour ses rivaux. L’avant-toit du Filets Il était au courant de la mission depuis le début et ne s’est pas arrêté jusqu’à ce qu’il se voit avec la médaille d’or autour du cou (même s’il devra attendre quelques heures) après avoir mené l’équipe nord-américaine dans leur victoire laborieuse. (82-87) en vue de La France à la fin.

Collet a tiré toutes les ficelles de son scénario pour tenter d’arrêter Durant, qui voulait célébrer avec style. son renouvellement par les Nets pour 200 millions de dollars, et la marque changeait. Yabusele, Luwawu-Cabarrot, Batum, Poirier ou encore Gobert ils ont essayé d’arrêter le meilleur buteur des États-Unis dans l’histoire des Jeux. Ni l’un ni l’autre n’a réussi contre un joueur qui est devenu le premier de l’histoire à dépasser les 100 points lors de trois Jeux différents. Pour vous donner une idée, Jordan et LeBron l’ont fait en deux.

La France a essayé de maintenir le rythme physique des Américains, prouvant qu’ils sont la seule équipe qui peut se permettre ce luxe. Avec des contres indirects constants et une bonne circulation du ballon, les Gaulois ont pris les commandes du jeu dès les premières minutes. Gobert était la référence offensive, cherchant à endommager la zone avant la supériorité des centimètres. Une arme qui a déjà fonctionné pour eux le premier jour de ces Jeux quand ils ont donné la grande surprise de ces Jeux vaincre l’équipe de Popovich, qui s’est enlisé dans les premières minutes s’est engagé dans un tir sur trois qui n’a pas fonctionné : zéro sur huit dans les huit premières minutes.

Fiche de données

La France: Ntikilina (15), Luwawu Cabarrot (11), Heurtel (-), Batum (5), Yabusele (13), Fournier (16), De Colo (12), Poirier (-), Albicy (-), Gobert ( 16), Corneille (-) et Fall (4).

États Unis: Johnson (-), Lavine (5), Lillard (11), Durant (29), Middleton (4), Grant (-), Tatum (19), McGee (-), Holiday (11), Adebayo (6) , Vert (-) et Booker (2).

Partiel: 18-22, 21-22, 24-27 et 19-16

arbitres: Locatelli (ITA), Zurapovic (BOS) et Weiland (CAN)

Qui d’autre Durant allait-il débloquer le judas américain. L’attaquant a marqué le premier triple et a commencé à prendre le commandement d’une équipe qui il a fallu huit minutes et demie pour obtenir sa première avance (15-18) et qu’il allait déjà ouvrir la voie pour le reste de l’affrontement. Tatum, peut-être le joueur qui ressemble le plus à Durant bien qu’il ait encore des années-lumière, il s’est aussi réveillé pour les États-Unis qui ont tenté leur premier bail au début du deuxième set. Cependant, il a trouvé une France réceptive qui en mettant des balles dans Gobert et forcer des fautes sur son rival, vous êtes resté dans le crash avec toutes vos options intactes.

La France a réagi en deuxième mi-temps avec Yabusele montrant ses armes aux fans de Madrid. Surtout du triple avec trois coups sûrs dans les sept premières minutes de la seconde mi-temps. Cependant, il était très seul contre une équipe qui, après des doutes sur la préparation et le premier match du tournoi, a trouvé la chimie et l’a démontré avec seulement quatre défaites du ballon en 29 minutes pour les 14 de son rival. Trop d’avantage pour une équipe qui a encore touché le gaz et avec un braquage spectaculaire et un pote de Tatum a semblé briser le choc avec 57-71 au tableau de bord.

Le peloton Collet n’allait pas baisser les bras. Il a appris sa leçon dès le premier match, tenant jusqu’au bout avec un prix et s’y est essayé cette fois avec Luwawu-Cabarrot En tant que protagoniste d’une série de 13-2, il est revenu dans le match pour porter le score à 70-73 à six minutes de la fin. Tout un monde dans le basket.

Le choc est entré dans un moment de nerfs et d’inexactitudes. Tirs précipités, mauvaises passes, fautes offensives… tout le catalogue des échecs que vous pouvez imaginer. Voir même De Colo a raté un lancer franc. Ou réservez un coup à six pieds du bord. Fournier J’ai essayé désespérément après deux bonnes défenses françaises. Sur le premier lancer, il a touché (78-84, min.39). Dans le deuxième non et là, la fête semblait mourir. Encore une fois. La France n’a cependant pas cédé un milligramme d’orgueil et après deux lancers francs manqués par Lillard ils ont enchaîné un partiel de 4-0 (82-85) à 10 secondes de la fin. L’émotion, qui a dominé la finale sur la qualité, a été servi en démontrant pourquoi le basket-ball est un sport si spectaculaire.

Durant templ les esprits rivaux avec deux lancers francs qui, avec l’échec de Batum dans le triple, ont fini par être les clous dans le cercueil d’une équipe de France pour laquelle l’honneur reste, bien que pour des joueurs comme Gobert, cela ne soit pas une consolation suffisante. Alors que pour les États-Unis la légende demeure.