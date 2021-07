Basket-ball | Jeux Olympiques : Les Jeux, le territoire que Doncic a laissé à conquérir

Mis à jour le 25/07/2021 – 18:48

A 22 ans, Luka Doncic a déjà conquis l’Euroligue, il est l’un des meilleurs joueurs de la NBA, il a aidé la Slovénie à conquérir l’Eurobasket de 2017 et maintenant il a mis son équipe dans les premiers Jeux de leur histoire. Le territoire olympique est le seul que la base prodigieuse n’ait pas encore conquis. Essayez de le faire à partir de ce matin (6h40 en Espagne), quand il ouvre contre l’Argentine de son ami Facundo Campazzo. L’Espagne sera très attentive au duel. Partager le groupe avec les deux équipes.

Doncic, après une autre saison fantastique en NBA, essaie de prolonger les bonnes performances qu’il a montrées lors de la qualification olympique, où il a réussi à faire un triple-double dans le match qui a donné le billet pour les Jeux. Il a renversé la Lituanie à Kaunas avec 31 points, 11 rebonds et 13 passes décisives pour une évaluation de 42. Un bon apéritif pour ce que peut offrir le meneur de jeu, qui se veut l’une des sensations du tournoi olympique de basket-ball.

“C’est l’un des meilleurs sentiments. Nous travaillons très dur pour cela”, a déclaré Doncic après les qualifications pour Tokyo. “Nous écrivons l’histoire de notre pays”, a déclaré le meneur de jeu, qui n’a perdu aucun match officiel avec son équipe après avoir remporté l’Eurobasket 2017 sans défaite et remporté tous les matches pré-olympiques.

Pour la Slovénie, participer aux Jeux est un exploit. Avec deux millions d’habitants, c’est le deuxième pays le moins peuplé qui participe à une épreuve olympique de basket-ball. Seule la Lettonie, qualifiée pour Ro 2016, en a moins. Mais avec Doncic, tout est possible. Le plus grand représentant du brillant sport slovène (les cyclistes Primoz Roglic et Tadej Pogacar, la skieuse Tina Maze, le gardien Jan Oblak, le également NBA Goran Dragic et tous ceux qui l’ont précédé…) se permet même de rêver du podium .

