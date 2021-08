Basket-ball | Jeux Olympiques : “Les résultats ne jettent pas Mondelo de l’équipe féminine”

Quelques heures après la cruelle élimination en quarts de finale des Jeux contre la France, l’entraîneur féminin Lucas Mondelo a été limogé malgré le fait qu’en novembre de l’année dernière il a renouvelé son contrat jusqu’en 2024. Dans le même temps, Sergio Scariolo, l’entraîneur de l’équipe masculine. “C’est un jour de fête, heureux et important pour la Fédération espagnole. Nous sommes ravis de continuer à compter sur Sergio et Lucas. La FEB est leur maison”, a déclaré à l’époque le président Jorge Garbajosa.

Les formes du limogeage de Mondelo ont surpris autant que le fond. Un coup de fil peu après la défaite et sans la fin du championnat. En l’absence de plus d’explications de la part des deux parties (BRAND a essayé de les contacter toutes les deux sans résultat), il n’est pas nécessaire d’avoir une mauvaise idée pour deviner que la connexion n’était pas bonne. La décision ne semble pas être une chaleur pour une défaite étroite, mais quelque chose qui a déjà été décidé, surtout si, comme cela a été le cas, il y a eu un dérapage.

Le communiqué de la FEB indique que cela est dû à “la non-réalisation des objectifs sportifs”. Mondelo est l’entraîneur féminin le plus titré. Soutenu par la meilleure génération de basketteurs espagnols, il n’était plus descendu du podium depuis son premier tournoi en 2013. Il comptait sept médailles consécutives. La séquence a été brisée cet été, la plus exigeante, avec deux championnats : l’Eurobasket à Valence, dans lequel l’équipe a été exclue des demi-finales en raison d’un coup franc manqué à la dernière seconde malgré l’absence d’Alba Torrens, sa meilleure joueuse ; et les Jeux, où la condamnation était un couple d’erreurs dans les dernières secondes.

Par conséquent, l’argument FEB grince. L’équipe masculine a également chuté en quarts de finale et la continuité de Sergio Scariolo semble assurée. Et bien il l’est, qu’il l’a bien mérité. Leur objectif non atteint était les demi-finales et le leur non ? Cela semble bizarre, vraiment.

Derrière eux se cachent les absences importantes de pièces fondamentales de la sélection de ces dernières années. La démission de dernière minute de Laura Nicholls, la retraite définitive de Marta Xargay, la dure lettre d’adieu de l’équipe nationale d’Anna Cruz dans laquelle elle fait allusion à Mondelo sans le citer… Les deux dernières ont d’ailleurs coïncidé avec l’entraîneur du Dynamo russe. Koursk. Le succès n’est pas atteint sans demande, même si, si vous tirez trop sur la corde, cela peut détériorer les relations et ouvrir des blessures.

Peut-être que ces dommages collatéraux des médailles l’emportent sur le flou des objectifs sportifs manqués qui ont glissé de quelques centimètres.