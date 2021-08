Basket-ball | Jeux Olympiques : l’Espagne écrit une histoire millénaire aux Jeux Olympiques

L’Espagne continue d’entrer dans l’histoire du basketball olympique. Même indirectement. Avec son match contre la Slovénie, l’équipe de Scariolo a participé au 1000e match de l’histoire du basket-ball masculin aux Jeux Olympiques.

Un record dans lequel dominent les États-Unis, qui est l’équipe qui a participé au plus grand nombre de matches de l’histoire olympique avec un total de 144 matches avec un bilan de 139 victoires et seulement cinq défaites. Le Brésil est la deuxième équipe avec le plus de matchs de son histoire avec 111 dont il a remporté 65. De son côté, l’Australie complète le podium avec 108 participations, 55 victoires et 53 défaites.

L’Espagne apparaît à la quatrième place du classement avec 96 matchs disputés à l’issue du match face à la Slovénie. Un chiffre qui peut passer à 99 matchs si l’équipe de Scariolo atteint la lutte pour les médailles. L’équipe nationale a un bilan de 54 matchs gagnés et 42 matchs perdus.