Si, comme on dit, l’expérience est un diplôme, Espagne a déjà fait un premier pas pour essayer Montez sur le podium pour les quatrièmes Jeux consécutifs. L’équipe dirigée par Sergio Scariolo arrive à Tokyo comme lsélection la plus ancienne des 12 qui fera partie de la compétition avec une équipe qui sur 30 ans en moyenne (30,5) pour les 29.2 ce qui s’accumule Irn, la deuxième équipe la plus âgée dans un championnat dans lequel le vétéran de l’équipe nationale espagnole se traduit également par le nombre de médailles.

Espagne ajoute un total de 18 médailles olympiques dans une équipe où seulement Juancho Hernangmez, Usman Garuba et Alberto Abalde ils ne savent pas ce que c’est que de monter sur le podium olympique. Les autres accumulent plus de voyages que toute autre équipe de ceux qui participent au tournoi masculin. Avec Rudy et Pau en tête avec trois médailles chacun, ces deux joueurs ajoutent plus de métaux que neuf des équipes participantes. Seuls les États-Unis et l’Argentine avoir des joueurs qui savent ce que c’est que de gagner une médaille : Kevin Durant (3), Draymond Green (1) et Luis Scola (1).

Garuba est l’exception

L’équipe espagnole aura le deuxième joueur le plus âgé du tournoi olympique avec un Pau Gasol, qui a eu 41 ans le 6 juillet, et auront à leur tour dans leurs rangs au plus jeune joueur des 144 participer aux Jeux.

Nous sommes conscients que la tâche va être difficile, mais nous connaissons la formule Sergio Scariolo (entraîneur espagnol)

Le vétéran de Pau contraste avec la jeunesse d’un Usman Garuba qui n’a pas encore atteint le 20 ans et qu’il aura les meilleurs professeurs dans une équipe qui a su faire de la maturité une de ses armes en matière de compétition. “Nous sommes conscients que la tâche va être rude, mais nous connaissons la formule”, a assuré le technicien italien. Une recette qu’il a réussi à laisser juste le temps de mûrir pour en faire Espagne un vin extraordinaire.

