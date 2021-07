Basket-ball | Jeux Olympiques : l’Espagne prête à riposter à la déception de l’Eurobasket

La vie, ou plutôt le basket, n’a pas tardé à donner une deuxième chance à l’équipe féminine espagnole. Une équipe qui a pris l’un des coups les plus durs de sa trajectoire dans le passé Eurobasket et qu’un mois plus tard, j’aurai l’occasion de se lever pour essayer de ne pas clore son premier été en huit ans les mains vides de médailles. Une mission compliquée mais pas impossible pour une équipe qui a fait de la résilience – un mot à la mode – l’une de ses plus grandes armes. Maintenant l’ensemble de Lucas Mondelo Je devrai retester ce personnage dans une citation majuscule telle que le Jeux olympiques de ceux qui restent finalistes.

Un défi qui commence à l’aube du dimanche au lundi (3h00 heure péninsulaire) contre la Corée du Sud, une sélection abordable en principe avant d’affronter deux noix de coco comme Serbie Oui Canada. Cependant, le principal rival de ce Espagne c’est elle-même et sa capacité à gérer ses émotions et sa propre anxiété pour commencer le tournoi du bon pied, oubliant ce qui s’est passé à Valence. “Il n’y a pas d’esprit de revanche. C’est la croissance et il s’agit d’être nous-mêmes, ce que nous ne pouvions pas à l’Eurobasket”, pointé dans le précédent Mondelo optimiste et qui sait bien ce que cette équipe peut offrir face aux cordes.

Il n’y a pas d’esprit de vengeance. C’est la croissance et il s’agit d’être nous-mêmes, ce que dans l’Eurobasket nous ne pouvions pas Lucas Mondelo (entraîneur espagnol)

Pour terminer le plus difficile encore que ce tournoi suppose pour l’équipe espagnole, Mondelo retourner à Image de balise Alba Torrens. La référence offensive de l’équipe espagnole qui a raté l’épreuve continentale après avoir été contrôlée positive à COVID et que le visage de ses coéquipiers et de son entraîneur a changé : “Je pense qu’avoir une référence comme Alba, que nous n’avions pas en Championnat d’Europe, met moins de pression sur les autres joueurs. Forcer les adversaires à se défendre différemment. J’aimerais voir d’autres sélections comme Serbie sans pour autant PetrovicVoyons s’ils rivalisent comme nous.”

Un jeu avec ‘jet lag’



Espagne aura une double confrontation ce lendemain matin. D’abord une sélection comme La Corée, anarchique et imprévisible comme le rappelle le sélectionneur espagnol : « Ils viennent sans perdre en préparation, en toute confiance avec un jeu de cinq ouvert dans lequel tous tirent trois. Ce ne sera pas facile, mais je pense que nous pouvons gagner, ce qui est notre premier objectif, et nous verrons ensuite combien essaie d’être le premier du groupe ou comme la meilleure seconde pour éviter les États-Unis. »

Le deuxième rival qui devra vaincre Espagne c’est lui ‘décalage horaire’ d’un jeu joué à 10h00 du matin au Japon. Un calendrier auquel Espagne a dû s’adapter à changer les biorythmes de l’équipe et soyez prêt pour le rendez-vous du matin avant les Asiatiques.

Nous avons collecté l’ADN de cette marque espagnole, concourir au maximum, et qui est rejoint par une génération de grands talents et un entraîneur qui nous connaît dans les catégories inférieures. Laia Palau (Capitaine de l’équipe espagnole)

Corée C’est la première étape pour essayer de revenir sur un podium dans lequel ils s’étaient déjà habitués à vivre, même si cela n’a pas toujours été le cas, comme le rappelle le capitaine. Laia Palaos: « Nous avons vécu la transformation de l’équipe nationale, mais j’insiste toujours sur le fait que les succès de cette équipe ne viennent pas du jour au lendemain. ADN de cette marque EspagnePour rivaliser au maximum même avec des équipes inférieures et qui est rejoint par une génération de grands talents et un entraîneur qui nous connaît tous des catégories inférieures. Tout a coïncidé comme dans le Bara de Guardiola“Une équipe qui, comme celle-là, est déjà entrée dans l’histoire et veut maintenant la répéter.

Abonnez-vous à la newsletter BRAND Basket et recevez par e-mail, du lundi au dimanche et tôt le matin, les actualités exclusives, interviews, reportages, graphiques et vidéos qui marqueront la journée en NBA, Endesa League, Euroleague et dans le reste du monde du basket.