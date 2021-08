Basket-ball | Jeux olympiques: l’Espagne se heurte à la fin la plus cruelle et est exclue de la lutte pour les médailles

Après une première phase au cours de laquelle l’Espagne avait remporté tous ses matches avec solvabilité et jeu, contre la France et en quarts de finale, l’équipe de Mondelo a dû jouer sur le fil. Et cette fois, j’ai glissé. Il l’a fait lors d’un infarctus de dernière minute au cours duquel il a fini par s’incliner contre la France 64-67 en quarts de finale, restant à un pas de la lutte pour les médailles.

L’Espagne est entrée sur le terrain sur des montagnes russes d’émotions. Avec un jeu cyclothmique, l’équipe Mondelo a démarré à la vitesse supérieure avec un run de 11-6 mené par les 3 points d’Alba Torrens et une défense manuelle dans les quatre premières minutes. Cependant, chaque attraction a son déclin et dans ce cas, elle a duré plus longtemps que prévu. L’équipe espagnole a été éteinte à la lumière offensive, échouant à des paniers faciles sous la jante, tandis que son rival est monté sur la voiture de Marine Johanes qui, avec neuf points consécutifs, a tourné le tableau d’affichage pour clôturer le premier set avec le “bleus” devant.

Pour ne rien arranger, Alba Torrens, qui avait commencé comme un tir, a dû se rendre sur le banc avec deux fautes laissant l’équipe sans une de ses références. Sans le joueur des Baléares, la partie française est passée à 4-15 sans que l’Espagne ait trouvé la solution pour retrouver le rythme en attaque. Pas même l’expérience de Mondelo de jouer avec un seul intérieur (Laura Gil avec Cazorla, Alba, Queralt et Silvia Domnguez) n’a donné naissance à une Espagne qui a dû souffrir à nouveau, ce qu’ils semblent aimer, pour revenir au crash. Il l’a fait grâce à la main d’Astou Ndour et à la foi de Gil qu’il a combattu chaque rebond (trois en attaque) comme si c’était le dernier et bien que cela ait coûté à l’équipe un monde à marquer, il a pu aller se reposer en vie (30-36) .

Au retour des vestiaires, l’équipe entraînée par Valérie Garnier a élevé le niveau physique et contraint l’Espagne à entrer dans une bataille dont elle pourrait mal sortir en raison d’une certaine permissivité arbitrale. Les premières victimes ont été Ndour et Laia Palau qui se sont rendus sur le banc après un Gruda antisportif. Ce coup a assommé l’Espagne et donné des ailes à la France avec trois triples d’affilée, dont deux d’un Johannes qui avait un réticule parfaitement calibré. D’être deux derrière après deux lancers francs d’Ouvia à être à nouveau à 10. Il fallait ramer encore pour attraper le choc, si c’était plus par la foi que par le succès.

Dix minutes à faire et sept à la lumière (48-55) c’est un monde pour cette équipe, qui ne sait pas ce que veut dire le mot capitulation. Cinq points consécutifs de Maite Cazorla ont contraint la France à demander un temps mort alors que le banc espagnol changeait de visage et explosait pour attester de sa réaction. Ils étaient déjà là. L’Espagne avait compris ce dont elle avait besoin pour amener le jeu sur son terrain et l’a fait en défense et en fermant son panier contre une équipe française qui a à peine pris le rebond offensif.

Le match est resté accroché au tableau d’affichage, même si le temps passait en faveur des galas jusqu’à ce qu’un autre triplé de Cazorla donne à l’Espagne une avance qu’elle n’avait pas vue depuis le premier quart-temps. La France avait été bloquée, comme Mondelo l’avait prédit dans la précédente, et l’Espagne en a profité pour montrer qu’elle rivalise comme personne d’autre. Jusqu’à la fin. Même pas un génie de Johannes en l’absence de 20 secondes décomposait l’Espagne, qui s’est reconstruite avec un panier de Cazorla, l’héroïne jusque-là d’un match qui n’a pas pu finir. D’abord après une mauvaise passe de Silvia Domnguez puis avec un triple qui n’est pas entré pour prendre le choc en prolongation. La pièce est sortie pile et a quitté l’Espagne avec la défaite la plus cruelle dans sa poche.