Basket-ball | Jeux Olympiques : l’Espagne survit à une guérilla et sauve les débuts de la main de Gil et Ndour

Espagne Il a déjà la première victoire en poche, même si pour cela il a dû souffrir plus que nécessaire, réalisant la prédiction de Lucas Mondelo dans le précédent. L’entraîneur national a mis en garde contre la difficulté du crash malgré le petit nom du rival. Et il ne s’est pas trompé. Entre les premières heures et la dureté défensive de la Corée, il a fallu plus que de la sueur à l’équipe espagnole pour plier (69-73) à la courageuse équipe asiatique, qui a commencé à essayer d’aigrir la première de l’Espagne.

Le match a commencé avec l’Espagne en appuyant sur l’accélérateur. Avec Ouvia et Gil (14 + 10) aux commandes en défense et avec l’équipe imposant la vitesse en attaque, l’Espagne a décollé dans le match avec un 0-8 partiel et avec le sentiment d’avoir dominé Parc Ji Su. La tour coréenne (21 + 9) a mis du temps à se réveiller, mais quand elle l’a fait, elle a soulevé toute l’équipe coréenne avec elle. Les pvot enchaînent six points et mettent pleinement leur sélection dans l’affrontement.

La Corée commençait à comprendre la rencontre, tandis que l’Espagne avait du mal à savoir où mettre la main dessus. La permissivité arbitrale vis-à-vis de la défense asiatique il déloge les femmes espagnoles, qui se perdent dans des guerres stériles exigeant des fautes inédites et une ténacité rivale souvent inutile. C’était la base de la bonne première mi-temps de l’équipe coréenne qui est passé de 0-8 initial à 18-8 partiel avec lequel il a tourné le tableau d’affichage, en prenant le commandement jusqu’à la pause (34-33).

Laura Gil tente de passer la défense coréenne étouffante

Il était difficile pour l’Espagne de découvrir qu’elle avait besoin de monter d’un point en défense et qu’elle devait transformer le parti en guérilla. Mais c’est finalement fait. Mondelo a vomi son physique et a changé de vitesse avec Laura Gil, assurance vie dans ce type de jeu, et avec une défense extérieure qui commençait à perdre sa peur lorsqu’il s’agissait de s’attaquer aux pénétrations de son rival.

Dans ceux-ci était l’Espagne, essayant de déchiffrer le match, quand il est apparu Astou Ndour après la pause. Le pvot WNBA a quitté les vestiaires prêt à jeter l’équipe sur le dos et a commencé le troisième quart-temps avec trois paniers consécutifs, ce qui a servi d’incitation pour une Espagne qui a compris que ce match nécessitait plus d’habileté que d’éclat. Une fête de tailleurs de pierre plutôt que de beaux joailliers pour tenter de renverser une résistance coréenne qui a progressivement cédé (50-53, min. 9) en raison de l’impossibilité de trouver une voie facile vers le ring rival.

DONNÉES TECHNIQUES

69 – Corée du Sud (15 + 20 + 18 + 16): Hyejin Park (14), Kang (26), Danbi Kim (6), Bae, Ji Su Park (17) -les cinq de départ-, Shin (3), Yoon (1), Jihyun Park (2), Kim et Jin 73 – Espagne (16 + 17 + 21 + 19): Palau (4), Ouvia (11), Torrens (2), Gil (16), Ndour (28) -les cinq de départ-, Carrera (2), Domnguez (8), Casas (2), Cazorla, Conde et Rodríguez .arbitres : Ferdinand Pascual (PHI), Andreia Silva (BRA), Kingsley Ojeaburu (NGR). Le Coréen Yebin Yoon éliminé par cinq fautes personnelles.Incidents : match de la première journée du groupe A du tournoi de basket-ball féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, disputé à la Saitama Super Arena (Japon), sans spectateurs en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus.

Cette ténacité défensive a donné des ailes à l’Espagne, qui est sortie dans le dernier acte avec l’intention de ne plus subir de chocs. Pas même après une technique à Mondelo. Et c’est ce que Silvia Domnguez et, surtout, un Astou Ndour (28 + 10) qui était la pierre sur laquelle s’est tournée l’attaque espagnole et qui s’est soldée par 28 points dans son casier. Le joueur sénégalais a été le meilleur dans un match où l’Espagne a fini par demander l’heure, mais qui compte déjà comme une victoire dans l’histoire de cette sélection.