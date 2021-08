Basket-ball | Jeux Olympiques : l’Espagne termine première du groupe et “évite” la Dream Team des Etats-Unis aux mains d’un grand N’Dour

Espagne est devenu à part entière l’une des noix de coco du tirage au sort des quarts de finale auquel il arrive comme tête de série après avoir terminé premier de la phase de groupes avec un nouveau récital contre Canada qui a été imposée par 66-76 . L’équipe de Lucas Mondelo barre les missions sur sa feuille de route et après avoir obtenu la passe aux centres lors du match contre la Serbie, elle a désormais réussi à éviter les Etats-Unis au premier tour du KO grâce à un nouvel échantillon de solvabilité qui place le combiné espagnol dans la voiture de grands favoris aux médailles.

Une condition qui a été gagnée sur le terrain avec des minutes brillantes comme les trois premières qu’il a données contre l’équipe nord-américaine. Dirigé par un Cristina Ouvia (15 points et sept passes décisives) qui joue à une vitesse différente des autres, et pour Astou Ndour (20 points et 11 rebonds) déterminé à devenir la reine des zones, l’Espagne a décollé avec un partiel de 3-9. Un écart qui est passé à 13-23 à deux minutes de la fin du premier quart-temps, qui s’est aventuré dans un match placide pour clore cette première partie de championnat.

DONNÉES TECHNIQUES

66- Canada : Achonwa (11), Ayim (6), Carleton (9), Nurse (14), Pellington (3), Alexander (-), Amihere (10), Colley (-), Edwards (-), Fields (9), Gaucher (-) et Raincock-Ekunwe (4) 76- Espagne : Carrera (6), Casas (8), Ouvia (15), Cazorla (2), N’Dour (20), Abalde (-) , Conde (-), Gil (8), Palau (1), Domnguez (4), Rodrguez (-) et Torrens (12) Partiels : 13-23, 21-17, 13-20 et 19-16 arbitres : Yu (CHN), Lezcano (ARG) et Mikheyev (KAZ)

Le Canada est entré dans le parti main dans la main avec Fields et couper le score (25-29, min. 17) pour pimenter un jeu dans lequel les Espagnols ont évité la mêlée et se sont consacrés à des efforts de sauvegarde en ralentissant le tempo du crash pour le mettre au repos avec six points de location.

Une nouvelle accélération après le passage dans les vestiaires a été le dernier envol dont l’Espagne avait besoin pour casser le match. Il l’a fait avec un 2-16 partiel (36-56 au tableau de bord) de la main d’un Ndour omniprésent et d’une Ouvia qui commence à avoir le visage d’un leader dans une équipe dans laquelle Mondelo propose et elle l’a fait, le Canada a de nouveau tenté de rentrer dans le choc avec un 5-0 partiel à mi-parcours du troisième acte et alors que tout semblait prêt pour clore le choc avec un bail espagnol, les nerfs sont arrivés au début du dernier set.

Le Canada a dû couper les différences pour aspirer à être l’un des deux meilleurs tiers et l’a fait avec un départ 11-2 auquel l’Espagne a dû réagir plus que nécessaire, perdant face au pas en avant que les Nord-Américains ont fait en défense. Cette augmentation de la pilule d’intensité avec l’étape a changé pour l’équipe espagnole qui a dû tempérer les esprits et contrer le moment du micro-ondes Kia Nurse. Il l’a fait sur la base de la défense, qui est l’identité de cette équipe et celle qui l’a mené, pour le moment, aux quarts de finale.

Il est maintenant temps de penser à un quart de finale dans lequel, sauf catastrophe, il ne rencontrera pas les États-Unis. L’équipe américaine doit perdre de manière décisive contre la France et cela ne semble pas être le cas lorsque l’on parle de une équipe qui n’a pas perdu un match olympique depuis 1992. Le rival le plus redoutable de tout le tournoi et que l’Espagne, pour l’instant, a évité jusqu’en demi-finale.