Basket-ball | Jeux Olympiques : L’heure d’Alba : l’Espagne cherche à se venger de la Serbie

Dans l’esprit de Image de balise Alba Torrens, comme dans le reste de l’équipe espagnole, l’image du dernier Eurobasket et le dure défaite contre la Serbie en quarts de finale. Ce jour-là, la joueuse des Baléares n’a pas pu aider ses coéquipières à vaincre l’équipe des Balkans. Le virus l’a empêchée de participer à l’intégralité du championnat d’Europe, tout comme une blessure au genou deux ans plus tôt ne lui a pas permis de participer à un autre championnat d’Europe. Deux tournois consécutifs au cours desquels la référence offensive de cette équipe a dû regarder les matchs à la télévision et qui font de ces Jeux le tournoi le plus spécial pour une Alba pour laquelle l’heure de la revanche est venue. Comme le reste de l’équipe espagnole.

“Nous savons très bien contre qui nous jouons ce match. C’est une grande équipe, mais nous les avons toujours affrontés et c’est ce que nous voulons faire, de concourir à nouveau », a déclaré la joueuse des Baléares après le premier match de l’Espagne à ces Jeux. Un affrontement contre la Corée dans lequel les îles Baléares n’ont pas été particulièrement réussies. Chose qu’elle espère compenser contre l’équipe formée par Marina Maljkovic.

La défense comme clé

L’Espagne a besoin de la meilleure version d’un joueur moyen 13 points en 178 matchs comme international et que, tel que reconnu par l’entraîneur national Lucas Mondelo, est l’une des grandes références de cette équipe : “Je pense qu’avoir une référence comme Alba oblige les rivaux à défendre différemment. J’aimerais voir d’autres équipes comme la Serbie sans Petrovic, pour voir si elles concourent comme nous “.

J’aimerais voir la Serbie sans une référence comme nous sans Alba, voyons s’ils rivalisent comme nous “ Lucas Mondelo

Concourir. C’est le verbe que toute l’équipe nationale conjugue avant un match vital pour que les options espagnoles soient en quart de finale, comme le reconnaît l’entraîneur. Un classement qui arrive à stopper le potentiel de l’actuel champion d’Europe, comme reconnu Silvia Domnguez: “Nous devons minimiser les erreurs car c’est une équipe avec beaucoup d’expérience et peut vous punir Chaque erreur que vous faites, vous devez arrêter l’un de leurs joueurs les plus importants. nous devons être plus fidèles que jamais au plan de match et à ce que nous préparons. »