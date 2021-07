Basket-ball | Jeux Olympiques : Lucas Mondelo : “Les objectifs sont de gagner le premier match, d’entrer en quarts de finale et d’éviter les Etats-Unis”

L’équipe féminine de basket continue s’acclimater à tokyo le regard fixé sur la première intersection de sa participation à la Jeux olympiques. Un rendez-vous marqué par le feu dans le calendrier de l’équipe de Lucas Mondelo, qui a la mission compliquée de tenter de revalider l’argent remporté lors de l’épreuve olympique de Ro en 2016.

Le technicien barcelonais préfère, pour le moment, ne pas être pressé et y va pas à pas : “L’objectif est d’abord de se qualifier pour les quarts de finale et de gagner le premier match, ce qui va être difficile car son jeu est très différent du nôtre. Vous devez essayer de gagner le plus possible pour essayer d’être premier ou meilleur, deuxièmement, pour essayer d’être tête de série en quarts de finale. Ce qu’il faut essayer, c’est d’éviter les États-Unis“.

Mondelo est optimiste pour la première, infecté par ce que l’équipe transmet dans ces premières séances d’entraînement : “Les sensations de l’équipe sont très bonnes au niveau compétitif et physique. Nous sommes meilleurs physiquement et au niveau du jeu. Il y a déjà plus d’automatismes, plus de complicités. L’équipe va bien, la seule chose est que ces Jeux vont être durs. Le plus égal de l’histoire.”

Pour sa part Image de balise Alba Torrens Il a également évoqué les difficultés que l’équipe a eues à s’adapter à son nouveau calendrier, même s’il a reconnu qu’il avait déjà été surmonté : “Le décalage horaire est perceptible et les trois premiers jours nous avons adapté le sommeil et le rythme. Nous avons réussi à bien travailler. C’est une chose de jeu de plus dans ce cas. Nous avons déjà terminé les premières séances d’entraînement et nous sommes très concentrés sur la préparation du premier match et de continuer à travailler sur notre jeu, sur ces choses que nous savons pouvoir être améliorées. »