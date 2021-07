Basket-ball | Jeux Olympiques : Luis Scola doute de sa retraite après les Jeux : “Je vais partir en vacances et décider”

Le vétéran pvot de l’équipe nationale argentine Luis Scola, qui va disputer ses cinquièmes Jeux Olympiques à l’âge de 41 ans, a assuré que sa perspective en tant que joueur “atteignait la fin de Tokyo”, et a reconnu que bien que “très probablement il pas jouer ms ” n’a pas encore décidé de se retirer après le tournoi.

“C’est clair que l’issue la plus probable est que je ne joue plus. C’est naturel. Mais je ne sais pas. Car, en fait, mon esprit va à la fin de Tokyo. Ce n’est pas que je termine le tournoi et il y aura être un tweet, un communiqué de presse de conférence ou une annonce officielle sur mon avenir. Je vais partir en vacances avec ma famille et ensuite définir ce que je fais avec ma famille », a expliqué Scola dans des déclarations à la Confédération argentine de basket-ball (CAB) .

Le pvot, champion olympique avec la ‘Golden Generation’ à Athènes 2004 dont il est le seul représentant dans l’équipe actuelle, s’est montré “enthousiaste” à les disputer pour la cinquième fois, même s’il essaie “de le dissocier le plus possible de l’émotionnel”. “C’est quelque chose que je fais depuis 25 ans et, comme c’est sûrement mon dernier tournoi, ne pas dévier de ce que j’ai toujours fait”, a-t-il ajouté.

L’Argentine vient à ce tournoi en tant que vice-champion du monde en Chine 2019, un tournoi qui a marqué la consécration de nombreux jeunes joueurs qui ont pris les rênes après le retrait de la plupart de la ‘Golden Generation’.

“A l’approche de la Coupe du monde, ce groupe a eu une contestation particulière à cause de ce que le précédent, la Golden Generation, avait fait, ce qui, en raison des résultats obtenus et des noms lourds qu’il avait, a généré une certaine ombre sur cette équipe et ne lui a pas permis de voler et de développer son histoire. Ce que nous, les vétérans, avons fait, c’est le convaincre qu’il pouvait faire son propre vol, aujourd’hui il n’a plus à le convaincre. Vous le savez », a réfléchi Scola.

Aux Jeux, l’albiceleste est situé dans le groupe C avec le champion du monde, l’Espagne, et le champion d’Europe, la star de la NBA Luka Doncic, la Slovénie, un groupe que le pvot a reconnu comme “difficile”, mais a rappelé que “tout le monde a été comme ça ” aux Jeux.

L’Argentine fera ses débuts aux Jeux lundi 26 contre la Slovénie, emmenée par un Doncic qui pour Scola est “le joueur le plus en forme du monde” et la Slovénie “n’a jamais perdu un match avec lui sur le court”.

« Doncic a des chiffres qui n’ont jamais été vus dans l’histoire, car il les répète en Europe, en NBA et en FIBA. Personne n’a jamais eu ce niveau de domination. Avec un tel joueur, n’importe quelle équipe est puissante. le vétéran pvot argentin.

