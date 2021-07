Basket-ball | Jeux Olympiques : Maite Cazorla : “Ces jeux difficiles, avec des hos…, sont les plus satisfaisants”

Maite Cazorla a été le principal protagoniste de l’importante victoire contre la Serbie qui a permis à l’équipe espagnole de mettre un pied et demi en quarts de finale. Cependant, les îles Canaries, qui ont marqué cinq sur six du triple, ont voulu se concentrer sur le travail plutôt que sur le succès : “Au final, nous savions que ce serait un match difficile, mais aujourd’hui, le panier ressemblait à une piscine. L’important, c’est que nous ayons été patients en attaque.”

Cazorla, tireuse consommée, sait qu’elle a la confiance à la fois de son entraîneur et de ses coéquipières: “Lucas me dit d’être moi-même, que je suis agressif en attaque et dur en défense. Laissez-le faire ce qu’il peut faire. En attaque il y aura des jours où ils entreront ou pas. Aujourd’hui, ils l’ont fait, mais en défense, j’essaie toujours de tout donner.”

Le grand protagoniste du match a souligné le désir que l’équipe espagnole avait de sortir l’épine de l’Europe dans un match marqué par la force physique : “Ces matchs difficiles qui coûtent et dans lesquels il y a des hôtes sont les plus satisfaisants. On les voulait vraiment et maintenant pensons au Canada”

Enfin, la joueuse de Perfumeras Avenida se permet de rêver et de ne rien lâcher : « On veut aller loin, mais on y va match par match. Maintenant c’est au tour du Canada, mais on va essayer d’aller le plus loin possible”.