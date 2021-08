Basket-ball | Jeux Olympiques : Marc Gasol et le petit reste jusqu’aux quarts de finale : “Le temps est le même pour tout le monde”

Marc Gasol il ne veut pas d’excuses. Il sait que pour monter sur le podium, il faut battre les meilleurs en toutes circonstances et dans toutes les épreuves. Même avec le peu de repos qu’ils auront jusqu’au premier tour. A peine 24 heures alors qu’ils se reposent depuis deux jours : “C’est la même chose pour tout le monde, dans la situation où nous nous trouvons. Pour être au top, s’améliorer physiquement et mentalement. Nous allons bien nous préparer pour le quatrième match.

Quant au match contre la Slovénie pour le pvot espagnol, il n’y a qu’une seule lecture : « Le plan est de gagner chaque match, mais les circonstances ne se passent pas toujours ainsi. Il y a des choses à améliorer et c’est tout, il n’y a plus de lecture. Nous avons contrôlé les défenses, le rythme et le rebond par moments, mais ils nous ont fait mal. Nous avons essayé des défenses alternatives mais cela met les joueurs hors de position. Ils ont fait du bon travail et des lectures correctes, ainsi que des points faciles sur certaines actions de rebond. Il faut apprendre et s’améliorer”.

Pour sa part Sergio Rodriguez Il n’a pas mis des vêtements chauds sur la défaite : “Nous savons que jouer ici, c’est le faire contre les meilleurs. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont des joueurs talentueux et agressifs et ils ont marqué. Là. On savait que ça allait être comme ça”

Alberto abalde, l’un des meilleurs du match par l’équipe espagnole, a regretté un dernier faux tir qui aurait pu mettre l’Espagne en tête : “Je pense que nous avons bien exécuté le jeu. Je l’ai bien vu et c’est bien tourné à mon avis. Il était à l’aise et ils ont bien pris le reste de leurs décisions. Il était important de passer en premier et nous n’avons pas réussi. Ce match va nous aider à corriger les erreurs et à mieux cibler le match de quart de finale. »