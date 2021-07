Basket-ball | Jeux Olympiques : Mauvaise nouvelle pour l’Espagne : Doncic arrive avec la batterie à 100%

Luka doncic Il est de nouveau apparu à la Saitama Super Arena où, 72 heures auparavant, il avait signé la meilleure première de l’histoire aux Jeux. Une performance superlative (48 points) cela a fait de lui l’une des grandes stars de l’épreuve olympique mais cela ne signifie pour lui qu’une journée de plus au bureau. Et il l’a donc démontré à nouveau devant le Japon, qui a également été imposé par 116-81, montrant que la Slovénie peut se permettre de rêver.

L’air comme s’il n’avait pas cassé une assiette, Luka sourit au début du choc comme l’enfant espiègle qui prépare sa prochaine farce. Et celui-ci ne s’est pas fait attendre.

Le joueur slovène a commencé l’affrontement en évitant le panier rival. Plus concentré à faire jouer ses coéquipiers et à prendre la température du crash. Il a commencé par faire jouer ses coéquipiers et à sa première tentative du triple le ballon s’est écrasé dans le ring. Pourtant, tout le pavillon savait ce qui allait arriver. Doncic a changé le rythme et a oublié le 6,75. Il a commencé à marquer deux et à forcer des fautes dans ses différents marqueurs et a terminé le premier quart-temps avec un pourcentage de deux impeccables (cinq sur cinq) pour signer 13 points, trois passes décisives, un rebond et un plug.

Le Slovène, qui a quitté l’un des jeux du tournoi avec une passe en regardant la ligne pour le triple de Cancar, était en route pour un triple-double que seuls Sergey Belov et LeBron James ont réussi aux Jeux Olympiques. Cependant, il a décidé de retirer son pied de l’accélérateur et de réserver ses forces (j’ai quand même fini avec 25 + 7 + 7) et de l’essence pour tout ce qui vient à votre rencontre. Un rival comme l’Espagne qui a déjà gagné à l’Eurobasket en 2017 mais qui, en principe, exigera plus de lui que ses deux rivaux à ce jour.

Ce qui n’a pas déçu non plus, c’est le duel que le Slovène a réglé en première mi-temps contre Rui hachimura. La star japonaise a fait ressortir son statut NBA avec un catalogue de ressources offensives et défensives qui l’ont amené à discuter avec Doncic pendant les 20 premières minutes. Temps où le joueur des Washington Wizards a terminé avec 17 points et quatre rebonds et, surtout, avec le sentiment que cette équipe japonaise est trop petite pour lui. L’ex de Gonzague a terminé son récital avec 32 points et sept rebonds.

La Slovénie roule au rythme de Doncic, mais ce n’est pas le seul argument d’une équipe des Balkans dans laquelle tout le monde contribue dans la mesure où la star des Mavericks a besoin de se reposer ou demande de l’aide. Avant le Japon, il venait de différents fronts, mais surtout de Zoran Dragic. Le Slovène a pris le commandement avec la star sur le banc et a aidé au décollage définitif de l’équipe entraînée par Sekulic. Une équipe qui fait peur avec une deuxième épée comme le joueur de Baskonia, qui a terminé avec 24 points.

S’il y a quelque chose dans lequel Doncic a encore des progrès à faire dans sa relation avec les arbitres. Le Slovène est l’un des meilleurs joueurs du monde et exige un respect à la hauteur de ce statut… tout le temps. Le joueur des Mavericks n’arrête pas de regarder, de parler et de faire des gestes tout au long du match avec un arbitre en trio, quel qu’il soit, qui a déjà pris sa plaque d’immatriculation.