Basket-ball | Jeux Olympiques : “Nous nous sommes battus en NBA, mais nous sommes devenus frères avant le monde”

Kevin Durant, star de l’équipe des États-Unis qui a remporté la médaille d’or aux JO de Tokyo en battant la France en finale (82-87), a noté que lui et ses coéquipiers « se battent toute l’année » en NBA, mais aux Jeux devenir “frères” pour remporter l’or olympique.

“Nous nous battons toute l’année dans la ligue, mais nous devenons frères pour la vie avant le reste du monde. C’est toujours un cadeau incroyable d’être ici, pour, ma famille, pour tout le monde, c’est cette fraternité que nous avons créée , travailler Chaque jour avec ces gars-là me rend très heureux, je l’apprécie vraiment “, a déclaré Durant après la finale à la Saitama Super Arena.

L’attaquant américain, leader de l’équipe américaine tout au long du championnat et également en finale avec 29 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, ne précisera pas s’il apprécie de disputer de nouveaux Jeux Olympiques après avoir remporté sa troisième médaille à Tokyo 2020. “Je ne sais pas, nous verrons”, a-t-il déclaré.

Durant a souligné les difficultés que l’équipe américaine a eu à se préparer pour ces Jeux, avec plusieurs joueurs qui ont dû quitter l’équipe en raison d’une blessure ou du coronavirus, des composantes qui ont rejoint tardivement, des défaites en matchs amicaux ou la défaite lors du premier match contre la France.

“Nous avons traversé beaucoup d’adversité, nous nous sommes adaptés rapidement, je pense que nous avons trouvé un moyen de nous ajuster, ce groupe est incroyable et nous sommes ravis de retrouver l’or”, a-t-il commenté.

Durant a estimé que Tokyo 2020 a été “un voyage spécial” pour l’équipe américaine, dans lequel tout le monde a travaillé “très dur” et ils ont grandi en équipe au fil des matches.

“Vous faites partie d’une équipe qui a évolué à chaque seconde, c’est quelque chose d’incroyable à voir, à chaque match nous avons continué à grandir. Vous terminez le travail, vous obtenez l’or, le trophée, mais le voyage a été incroyable pour faire partie de quelque chose de si spécial. reconnaissant que nous nous soyons tous fiancés et que nous l’ayons terminé comme ça “, a-t-il déclaré.

Concernant la différence de cette médaille d’or avec les deux précédentes, à Londres 2012 et Ro 2016, Pendant a souligné que beaucoup de ses coéquipiers sont venus “sans expérience” dans les Jeux et les défaites contre le Nigeria et l’Australie en matchs amicaux, et contre la France elle-même. dans le premier match.

“Nous avons perdu quelques matchs, les États-Unis n’avaient jamais perdu avant et c’est difficile. Nous avons commencé par le bas, mais nous avons commencé à travailler, tout le monde a commencé à soutenir le groupe et c’était incroyable de voir comment nous sommes partis de zéro et maintenant nous célébrons ça. Je suis heureux d’être là. ici, de faire partie du groupe et de ramener l’or à la maison », a-t-il conclu.