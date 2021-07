Basket-ball | Jeux Olympiques : Ouvia et Cazorla contre-attaquent à la Serbie et placent l’Espagne pratiquement en quarts de finale

Mis à jour le 29/07/2021 – 12:06

La capacité de la équipe féminine de basket-ball Survivre à ses propres faiblesses devrait être un sujet d’étude dans n’importe quelle école de basket-ball. Une équipe qui a trouvé ses armes dans le combat et la compétitivité pour ne jamais baisser les bras. Cela l’amène à se relever mille fois dans son histoire. Et une fois de plus, il l’a fait contre la Serbie, récupérant après la douloureuse défaite subie en Europe et en lançant sa candidature aux médailles de ces Jeux avec une victoire (85-70) de prestige qui sert à mettre plus d’un pied et demi en quarts de finale.

Le match a commencé par un rythme effréné dans lequel l’Espagne a mis la vitesse qu’elle aime tant. L’entrée de Silvia Domnguez de Laia Palau dans le quintette de départ et les révolutions qu’il imprime Ouvia démarrer le moteur d’une équipe qui a rapidement trouvé la meilleure version de Image de balise Alba Torrens en attaque. Les Baléares attendaient le match avec impatience et l’ont montré avec huit points dans le premier set, faisant de la phrase de Mondelo une bonne phrase dans le précédent et tout est différent avec elle.

Son bon départ avec le Fiabilité Astou, une assurance-vie sous la jante, a permis à l’Espagne de tenir les champions actuels à distance lors du premier set, malgré une nette défaite pour le rebond (6-12).

Cependant, un 0-9 partiel exécuté par Brooks et Anderson mettre le plavi avec le premier grand avantage du crash (21-31), semant le doute dans l’équipe espagnole. C’était le moment de le conseil d’administration de Mondelo, qui a ordonné de changer la défense et de parier sur la zone. Un ajustement qui a provoqué deux reprises de la part de l’équipe espagnole qui est revenue sur la chute en course avec Silvia comme fer de lance. La base de Perfumeras a encore changé l’engrenage du choc et a soulevé l’Espagne de la toile pour aller dans son coin à la mi-temps avec seulement trois points de suture.

Cazorla, à la rescousse avec des triplés

L’équipe de Mondelo a reçu un nouveau coup à la sortie des vestiaires et la plaie s’est rouverte avec un partiel de 2-9 contre. Les Balkans ont profité du black-out offensif de l’Espagne qui dans les cinq premières minutes du quart a à peine marqué deux points. Jusqu’à l’apparition de Maite Cazorla. Le joueur canarien a marqué quatre triples donner l’avantage à l’Espagne aux points (57-55. min 29) alors que l’équipe espagnole était dans les cordes. Encore une fois.

L’Espagne est revenue pour prendre le choc de l’unité coronarienne tirant fierté, défense et un Ouvia qui possédait le jeu, en gérant les temps à volonté. Le joueur maa roz le triple-double (10 points, huit rebonds et huit passes décisives, égalant le record olympique qu’elle avait atteint lors du match précédent contre la Corée) et est devenue la boussole d’une équipe qui brûlait en défense pour faire ce qu’elle aime le plus : courir, courir et courir.

Ainsi, avec deux runs il marque Torrens (25 points pour terminer meilleur buteur), la sélection prend son revenu maximum (69-60) en l’absence de cinq minutes. Un réseau qui finira par suffire à certifier une victoire qui en vaut une qualification, virtuelle que oui, pour les quarts de finale dans un Jeux.