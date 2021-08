Basket-ball | Jeux Olympiques : Pau Gasol : « C’est une occasion unique de sortir vainqueurs »

Les visages de Pau Gasol et Sergio Scariolo traduisent la tension typique de quelqu’un qui est à la veille d’une opportunité historique. Mais en même temps, ils reflétaient le calme de qui sait qu’il a les armes nécessaires pour rivaliser et pousser son rival à la limite. Alors la boule orange viendra imposer sa loi.

“Pour l’équipe, c’est une opportunité très spéciale d’affronter de nouveaux quarts aux Jeux contre une équipe qui a beaucoup de talent, mais une fois de plus, nous devons montrer que nous sommes meilleurs en équipe”, a déclaré Pau Gasol lors de la conférence de presse. avant l’affrontement. “C’est une opportunité unique et spéciale que nous devons saisir. Affrontez-la avec la plus grande confiance et détermination possible. C’est une opportunité unique de terminer en vainqueur.”

Sergio Scariolo sait que le jeu doit toucher la perfection pour finir par tomber de son côté, mais qu’il y a toujours une opportunité : “Nous avons joué contre les États-Unis, c’est une grande équipe et considérée comme favorite. Cela ne change rien. Nous avons se concentrer sur nous-mêmes et nous nous sommes toujours battus. Il est clair que si la meilleure équipe, avec les meilleurs individus, joue au mieux de leurs possibilités individuelles et en équipe, il n’y a pas d’options. Cela n’arrivera pas, d’autres peuvent aspirer à gagner.”

L’entraîneur italien veut repartir de zéro et ne pas faire référence à ce qui s’est passé lors de la préparation ou lors du premier match du tournoi contre la France : “Je ne pense pas qu’il y ait de référence. D’abord, parce que la France n’a rien à voir avec nous. pour le pire ou pour le meilleur. Je ne me souviens pas que nous ayons perdu contre la France, mais ils ont une structure physique qui fait que contre les États-Unis, ils ont toujours concouru différemment de nous. Deuxièmement, dans le match contre la France, trois joueurs venaient d’arriver. qui font même désormais la une des journaux. Les États-Unis sont une équipe différente de ce qu’elle a commencé. “

Pau Gasol souligne l’une des clés pour essayer de faire chuter le jeu du côté espagnol : “Je sais qu’il est vrai que nous devons essayer de faire de nos joueurs intérieurs un facteur, mais pas seulement lorsqu’il s’agit de générer du jeu, mais savoir jouer sa défense”. Concernant son rôle actuel dans l’équipe, Pau sait que ce ne sera pas le même que lors des matchs précédents : « Je vais essayer de continuer à ajouter de mon rôle. De mon rôle. Je suis fier d’être ici pour contribuer et ajouter. du mieux que je peux à mes compagnons et sans penser à autre chose”