Basket-ball | Jeux Olympiques : Pau Gasol, élu à la Commission des Athlètes du Comité International Olympique

Ainsi étaient les votes à la Commission des Athlètes

Le basketteur espagnol Pau Gasol a été élu ce mercredi dans la capitale japonaise en tant que nouveau membre du Commission des athlètes du Comité international olympique. L’athlète catalan a été choisi par les athlètes participant à Tokyo 2020 pour remplacer l’un des quatre membres de l’instance qui terminera leur mandat à l’issue de ces Jeux.

Le plus grand des De l’essence Partagez votre candidature avec 29 autres athlètes de 19 sports olympiques d’été différents et ont été sélectionnés avec le nageur italien Federica Pellegrini, l’escrimeur japonais Yuki Ota et le cycliste polonais Maja Martyna Wloszczowska garantir les intérêts des athlètes dans le processus décisionnel de la plus haute instance olympique.

“Malgré la défaite d’hier, c’était aujourd’hui quelque chose de très spécial. Nous travaillons depuis deux ans et maintenant nous devons apprendre des membres du CIO pour être prêts à relever ce défi et pouvoir aider tous les athlètes et l’ensemble du mouvement olympique . C’est une fierté et je tiens à remercier l’affection que je reçois de tous les athlètes et ici à Tokyo, malgré les restrictions, je l’ai ressenti aussi. J’ai hâte de continuer à faire des choses importantes au sein du sport et du mouvement olympique. Le sport, c’est la vie, le développement et la richesse et nous devons continuer à travailler pour le promouvoir”, a souligné le joueur espagnol quelques minutes seulement après avoir pris connaissance de sa nomination.

La défaite d’hier contre les États-Unis était le dernier match international du joueur espagnol après cinq Jeux Olympiques (Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020) et trois métaux (deux d’argent à Pékin 2008 et Londres 2012 et un de bronze à Ro 2016). Cependant, l’aîné des frères Gasol Il est clair qu’il veut continuer à faire partie du mouvement olympique, même si c’est en dehors des pistes.

“Les Jeux ont beaucoup compté dans ma vie, pas seulement dans ma carrière, et j’aimerais continuer à jouer un rôle important dans le mouvement olympique et faire partie du développement et de l’évolution futurs des Jeux.”, comme il l’a expliqué lundi dernier lors de la conférence de presse précédant les quarts de finale des Jeux de Tokyo, organisés par le Comité olympique espagnol.

Pau Gasol espère que son expérience au sein de l’union des joueurs NBA servira d’apprentissage pour sa nouvelle facette : de 2028 et lutter pour l’égalité et l’équité dans le sport. C’est bien de pouvoir influencer certaines décisions du CIO pour continuer à faire évoluer le sport.