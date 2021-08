Basket-ball | Jeux Olympiques : Pau Gasol et Luis Scola : les messages d’adieu émotionnels de deux mythes

Avec les départs à la retraite de Pau Gasol et Luis Scola de leurs équipes nationales respectives, deux morceaux de l’histoire du basket partent. Avec 41 ans chacun, ils ne joueront plus un match international et les deux devraient se demander s’ils continuent à être actifs au niveau du club. Pour l’instant, leurs réalisations ont été reconnues par des messages d’adieu via les réseaux sociaux.

“Je pars heureux, je pars fier mais surtout, je pars en paix. Merci pour tout”, a écrit l’Argentin sur son compte Twitter. Gasol, très actif et conscient de tout ce qui se passe aux Jeux, a répondu : ” Luis, merci pour ton dévouement, ton engagement et ta passion pendant toutes ces années. Une vraie fierté d’avoir partagé de grands moments avec toi. Un gros câlin, légende ” .

Et Scola a salué en réponse la trajectoire du pvot espagnol, qui n’a jamais gagné de match officiel avec l’Argentine : « Vous êtes numéro un. Un vrai plaisir d’avoir joué contre vous tant de fois et une immense joie d’avoir partagé ce dernier tournoi. A bientôt.

Pau prend sa retraite avec 216 matchs internationaux, sixième de ce classement et meilleur buteur historique de l’équipe espagnole avec 3 656 points. Scola est celui qui a joué le plus de matchs avec l’Argentine (173) et qui a marqué le plus de points avec l’albiceleste (2 857). Les deux ont disputé leurs cinquièmes Jeux à Tokyo et figurent parmi les meilleurs buteurs des Jeux olympiques et tournois de la FIBA.