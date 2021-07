Basket-ball | Jeux Olympiques : Pau Gasol, Rudy Fernndez et un représentant de l’histoire

À Pau Gasol Oui Rudy Fernandez Tokyo n’est pas qu’une autre ville. Ici, ils sont devenus les rois du monde et ici ils attendent les dernières étapes de son parcours olympique. Un voyage dans lequel ils ont fait cinq arrêts qui ont augmenté leur légende. A la fois international, qu’avant Argentine (14h00 heure péninsulaire) remplira 444 matchs pour l’équipe nationale, ont rejoint un club dans lequel jusqu’à présent il n’y avait que quatre membres en tant que seuls joueurs avec cinq présences olympiques.

Un groupe de joueurs très sélect parmi lesquels se trouve un autre membre de cette génération unique de joueurs espagnols tels que Juan Carlos Navarro, accompagné du Portoricain Tefilo Cruz, le Brésilien Oscar Schmidt et l’Australien Andrew Gaze. Quatre noms qui ont désormais la compagnie d’un Pau Gasol qui ne cache pas que le fait d’atteindre ses cinquièmes Jeux a été l’un des moteurs de sa récupération au cours des deux dernières années : « C’était l’un de mes défis. Être et concourir dans mon cinquièmes Jeux Olympiques a été l’une de mes motivations, le moteur qui m’a poussé à continuer à travailler.

Rudy (9,5 points et trois rebonds en moyenne dans sa carrière olympique) et Pau (20 points et 10,6 rebonds) ils ont fait leurs débuts ensemble aux Jeux d’Athènes en 2004. Depuis lors, ils ont accumulé 31 matchs, trois médailles (deux d’argent et une de bronze) et d’innombrables images comme les Baléares se souvenaient. Même s’il y en a qui ont une saveur particulière : « Mes premiers Jeux étaient très heureux car je les ai vécus avec ma sœur. Ma première médaille est toujours très excitante et j’espère que nous pourrons en obtenir une autre.”

Pour y parvenir, la première étape que doit franchir l’équipe dirigée par Scariolo est de fermer sa passe pour les quarts de finale, et la clé est dans l’affrontement contre l’albiceleste. Un ensemble de bons souvenirs après ce qui s’est passé lors de la finale de la Coupe du monde 2019 en Chine, mais qui sera plus dangereux que jamais après être arrivé blessé dans son orgueil par la défaite subie par le coup de vent Luka Doncic.

Scola, un autre nouveau membre du club

Les deux joueurs espagnols ne sont pas les seuls à réaliser cinq présences olympiques à Tokyo 2020. Luis ScolaAujourd’hui rival de l’équipe de Sergio Scariolo, il a également fait ses débuts à Athènes 2004 en remportant l’or et n’a pas raté quelques Jeux depuis lors. Pour sa part dans la case féminine Sue Bird et Diana Taurasi Ils augmenteront leur légende avec leurs cinq tournois et qui sait si avec leur cinquième médaille d’or. Tout l’indique.