Basket-ball | Jeux olympiques : Popovich : “Je ne comprends pas la surprise. C’est de l’arrogance, comme si nous devrions lancer et gagner.”

Gregg Popovich a donné une leçon d’humilité après la défaite des États-Unis face à la France lors de la première des Jeux de Tokyo. “Le basket est un sport international. Il y a beaucoup de bonnes équipes et cela ne devrait pas être surprenant. Des équipes comme les Français, les Australiens, les Espagnols… Je ne comprends pas la surprise. C’est de l’arrogance, comme si vous Je crois que les Américains devraient lancer le ballon et gagner. Le fossé des talents s’est réduit. La France a bien travaillé, ils ont été constants des deux côtés du terrain, c’est aussi simple que ça », a déclaré le coach vétéran.

La vérité est que les États-Unis ont eu une mauvaise journée de tournage. Il a marqué 25 paniers en jeu, autant que les fautes personnelles qu’il a commises. Kevin Durant, appelé à diriger l’équipe, a effectué quatre tirs depuis le terrain et s’est rendu sur le banc éliminé par cinq fautes. “Parfois vous avez raison, d’autres fois non, il ne s’agit pas d’un seul aspect du jeu qui vous fait gagner ou non. Ils ne nous ont pas battus parce qu’ils étaient super mais parce qu’ils ont fait de bonnes occasions et marqué des triplés, ” a analysé le sélectionneur des États-Unis, qui depuis qu’il a repris l’équipe pour la Coupe du monde 2019, il a un bilan de 6-3 en matchs officiels.

Gregg Popovich, lors du match contre France.AP

Pour les États-Unis, il s’agissait de la première défaite olympique depuis les Jeux d’Athènes en 2004. Depuis lors, ils ont remporté l’or à Pékin 2008, Londres 2012 et Ro 2016 sans perdre un seul match. Depuis que l’ère de la Dream Team a commencé à Barcelone 92, avec la présence de joueurs de la NBA, le bilan d’USA Basketball était de 53-3. Ces trois défaites étaient survenues à Athènes. Maintenant, nous devons en ajouter un de plus.

Mais ce n’est que le premier match des Jeux et l’équipe américaine a plein d’arguments pour l’expliquer : leur préparation a été mouvementée, avec des joueurs qui vont et viennent avec ou touchés par le coronavirus ; trois de ses joueurs, Jrue Holiday (le meilleur contre la France avec 18 points), Khris Middleton et Devin Booker, sont arrivés à Tokyo quelques heures avant le saut initial après avoir disputé la finale NBA ; et la France, la rivale, n’est pas n’importe qui, puisque la plupart de ses joueurs sont passés par la NBA.

Les États-Unis ont le temps de réagir. La direction du groupe a été compliquée, mais il peut encore être dans le premier pot. Car après le premier les croix ne sont pas établies, mais sont dessinées. Et personne ne voudra les croiser.

