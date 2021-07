Basket-ball | Jeux Olympiques : qui a marqué le plus de points pour l’Espagne à l’ère Scariolo ? Doncic veut rejoindre la liste

Sergio Scariolo a été confirmé au fil des ans comme un excellent stratège défensif. De sa main, l’équipe espagnole est toujours l’une de celles qui reçoit le moins de points dans les championnats. Mais ce dimanche j’aurai l’une des missions les plus compliquées que l’on retrouve depuis qu’il dirige l’équipe nationale : arrêter Luka Doncic. “Ce qui me frappe le plus, ce ne sont pas tant les chiffres de Doncic, mais le sentiment que ils semblent imbattables et Doncic, imparable”, il assure.

La base slovène, qui a déjà a marqué 48 points contre l’Argentine et 25 contre le Japon, menace de figurer parmi les meilleurs buteurs contre l’Espagne à l’ère Scariolo (2009-2012 et 2015-2021). Le technicien a dirigé 73 matchs entre l’Eurobasket, la Coupe du Monde et les Jeux et seulement à quatre reprises, un adversaire a approuvé 30 points ou plus à la sélection.

La casquette le possède Moulins à galettes, qu’en demi-finale de la Coupe du monde 2019 il est parti à 34 ans, bien qu’après deux extensions. A la fin du temps réglementaire, il avait 26 ans. Le gardien australien a également atteint 30 dans la lutte pour le bronze aux Jeux de Rio en 2016. Et ce même chiffre atteint Kevin Durant lors de la finale olympique de Londres 2012 Oui Yi Jianlian à la première de ces Jeux.

Il y a eu 26 joueurs qui au cours de ces années ont marqué 20 points ou plus pour l’équipe nationale. Danilo Gallinari (29) et Marco Belinelli (27) Ils l’ont fait dans le même match lors de la première phase de l’Eurobasket 2015 ; l’anglais Luol Deng (26 ans) et Joël Freeland (25 ans) ils l’ont également obtenu à égalité aux Jeux de 2012; la base allemande Dennis Schröder (26 et 27) repris dans l’Eurobasket de 2015 et 2017 ; Oui Nico Laprovittola (21 et 27)Aussi, aux Jeux de Rio et jeudi dernier à Tokyo.

Doncic aspire à entrer dans cette liste et même à la diriger. Dans le le seul précédent entre l’Espagne et la Slovénie avec le meneur, en demi-finale de l’Eurobasket 2015, l’Espagne a réussi à contenir le meneur. Fernando San Emeterio et Juancho Hernangmez C’étaient eux qui s’occupaient le plus de sa défense à l’époque. j’ai fini avec 11 points (1/3 en tirs de deux et 2/7 en triples) et 23 de valorisation en 35:35 minutes, mais ajouté 12 rebonds et huit passes décisives. Car l’annotation n’est qu’une de ses nombreuses vertus. Minimiser son impact sur le jeu peut être plus réaliste que de l’assécher.