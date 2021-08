Basket-ball | Jeux Olympiques : Ricky, dans le cinq idéal des Jeux, avec Doncic et Durant

Il n’y a pas eu de surprises dans le quintette idéal des Jeux. Dès l’instant où elle s’est terminée dans un match pour le bronze remporté par l’Australie, la planète basket savait quels joueurs allaient faire partie de la meilleure équipe du tournoi. C’était une valeur sûre. Même avec les règles de la FIBA ​​sur la sélection des équipes, deux meneurs, deux attaquants et un power point, les choses étaient claires.

Et dans cet Olympe des joueurs mondiaux qui régnait à Tokyo, Ricky Rubio une place d’honneur a été faite. Non seulement en tant que meilleur buteur du championnat, mais surtout en raison de la manière dont il a dominé les matchs et du niveau de jeu impressionnant dont il a fait preuve.

Ricky partage un prix avec Kevin Durant, le MVP du championnat et le joueur le plus décisif quand les matchs étaient déjà à vie ou à mort. Le tournoi n’a pas bien commencé, mais chaque match passé était plus reconnaissable et la finale a fini par être le Durant qui étonne en NBA.

En outre, il a également été inclus, bien sûr, Luka doncic, le joueur qui a battu le tournoi lors de son premier match olympique, 48 points contre l’Argentine, et celui qui s’est le plus concentré lors de ces passionnantes journées de basket à Tokyo. Les Jeux ont déjà leur avant et leur après après l’émergence du génie slovène.

Moulins à galettes a également gagné une place parmi les élus. Il a mené l’Australie à sa première médaille, après cinq tentatives, et il lui est venu à l’esprit, d’abord d’affronter Durant en demi-finale puis de voler la vedette à Doncic dans la lutte pour le bronze avec 42 points et un superbe match.

Le pvot ne pouvait être autre qu’un Rudy Gobert extraordinaire. Le meilleur de France, le plus régulier, qui a effacé son bilan de services suspects avec sa sélection lorsqu’il s’agit de grands tournois. Celui du Jazz revendiqué à Tokyo pour être, aujourd’hui, le meilleur pvot du monde FIBA.