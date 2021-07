Basket-ball | Jeux Olympiques : Ricky, Rudy, Claver… Les alternatives de l’Espagne pour arrêter Doncic

L’Espagne affronte son premier Jour J dans ces Jeux. Au D de Doncic. Le slovène est devenu le nom propre de l’épreuve olympique avec deux expositions contre l’Argentine et le Japon et menace maintenant l’ensemble de Scariolo, avec lequel Je sais jouer (à partir de 10h20 heure espagnole) pour être le premier du groupe. Une position qui a un jackpot au tirage : évitez le « croquemitaine » américain au carrefour qui donne accès aux médailles.

Mais d’abord, avant de penser aux balles chaudes, il est temps de se concentrer sur Doncic et une Slovénie qui est plus que le simple joueur des Mavericks. Luka est la grande obsession de l’équipe espagnole, qui doit trouver comment l’arrêter ou du moins comment minimiser son impact sur le jeu afin que l’équipe des Balkans n’ajoute pas la seizième victoire consécutive avec sa star. C’est l’équilibre impeccable qui a été observé dans le casier de l’équipe slovène depuis que l’ancien joueur madrilène a fait irruption dans l’équipe senior.

La Slovénie, mieux que la Dream Team

Avec Doncic comme fer de lance (la Slovénie s’est imposée comme une arme offensive de première grandeur. Une équipe qui en moyenne 117 points lors des deux premiers matchs et qu’au cours des six matchs qu’il a disputés en 2021, il a battu ses rivaux de 30 points en moyenne. Chiffres effrayants qui commencent et se terminent par l’ancien joueur du Real Madrid qui cumule 36,5 points en moyenne dans ses deux premières apparitions, menaçant la meilleure moyenne de pointage d’un Jeux organisé par Oscar Schmidt.

“Ce qui me frappe le plus, ce ne sont pas tant les chiffres de Doncic, mais le sentiment qu’ils semblent imbattables et Doncic, imparable. Nous verrons comment faire notre meilleure approche », a déclaré un Scariolo qui se vante d’avoir fait face à l’attaque dévastatrice de la Slovénie la meilleure défense à ce jour du championnat avec 74 points encaissés par match. L’entraîneur italien a réussi à faire de ce travail défensif l’identité d’une équipe solidaire des secours et des automatismes bien maîtrisés lors du réglage des boîtes de vitesses.

Les plans de l’Espagne pour arrêter Luka

C’est maintenant à leur tour de danser avec les plus laids. Un Doncic à qui Ils ont déjà défendu jusqu’à sept joueurs jusqu’à présent dans le championnat (Deck, Campazzo, Garino et Vildoza pour l’Argentine ; Hachimura, Watanabe et Makoto pour le Japon) et sur lesquels des défenses individuelles ont alterné avec des tentatives de double-marquage que le Slovène résout en faisant jouer ses coéquipiers. Encore un autre problème pour Scariolo et son peuple. Car Doncic, ce n’est pas que les points qu’il marque. C’est ce qui génère.

Pour essayer de l’arrêter, Scariolo a certains des meilleurs défenseurs extérieurs du championnat. Et c’est l’idée. D’user le joueur slovène en mettant en avant Ricky, Rudy, Claver, Abalde et même un Llull qu’il a trouvé un nouveau rôle de spécialiste défensif dans cette sélection et qu’en plus, il connaît très bien son ancien coéquipier au Real Madrid : « Au final, chacun a son rôle. Ce qu’il faut faire, c’est l’accepter et essayez de le faire en conséquence. la meilleure façon sur le terrain. On a deux piliers comme Ricky ou Marc et les autres doivent descendre dans la boue et maintenant nous devons arrêter Luka et tous ses compagnons. “Parce que le virus ne vient pas seul.