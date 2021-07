Le 11e président de l’Inde et scientifique de l’espace APJ Abdul Kalam a une liste de réalisations stellaires à son actif. Par Reya Mehrotra Comme son nom l’indique, la journée de Guru Purnima est dédiée à tous les gourous, spirituels ou universitaires, qui ont transmis leurs connaissances et leur sagesse pour rendre le monde meilleur. […] More