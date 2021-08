Basket-ball | Jeux Olympiques : Rui Hachimura, une icône qui n’a pas encore réussi à briser la barrière du racisme au Japon

L’équipe japonaise qui n’a cessé d’être une aubaine pour personne après l’arrivée de Julio Lamas sur le banc japonais et l’explosion de Rui hachimura. Le joueur des Washington Wizards, premier joueur asiatique à être repêché au premier tour, s’est complètement transformé en un Japon qui a fait de lui une icône comme l’assure Luis Guil. L’entraîneur adjoint de Scariolo dans l’équipe espagnole connaît le basket japonais depuis dento – il entraîne Shiga Lakerstar – place le joueur NBA à la hauteur de “Pau Gasol ou Rafa Nadal. C’est une icône du sport et de la marque publicité dans le pays ».

Cependant, malgré ses mérites sportifs et devenu l’une des nouvelles images du pays, Hachimura a encore de nombreuses barrières à abattre. Surtout quand il s’agit de la couleur de sa peau.

D’une mère japonaise et d’un père béninois, le métissage de ses gènes a obligé Hachimura à combattre les préjugés que sa couleur soulevait dans son sillage : « Il y a beaucoup de défis à relever au Japon, beaucoup de discriminations »a réclamé le joueur dès son arrivée en NBA, assurant qu’il avait été victime de racisme en une société qui dès l’enfance l’a séparé “parce qu’il était noir. Je suis très fier d’être à moitié africain et à moitié japonais. Quand j’étais enfant, ils m’ont regardé bizarrement et m’ont repoussé mais je m’y suis habitué. J’aime être comme ça.”

Pas même son atterrissage en NBA (en moyenne 13,7 points, 5,8 rebonds et 1,6 passes décisives sur ses deux premières saisons) ni le fait d’être choisi comme porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture de ces Jeux n’ont changé son image au Japon. Et c’est ainsi qu’il a avoué en juin dernier : “Les gens croient qu’il n’y a pas de racisme au Japon et il n’y en a pas, mon frère et moi recevons des messages racistes presque quotidiennement dans les réseaux sociaux”.

Un joueur capable de tout

Hachimura a réussi à surmonter les préjugés et à devenir une référence sur le terrain où il a gagné le rang de star comme le rappelle Luis Guil, qui met en garde l’Espagne de son danger : « Il peut tout faire. Il joue à quatre et peut jouer à 3. Il joue bien le poste de basse, il court bien sur le terrain, il sait affronter un contre un. Il tire à trois, il peut jouer au pick and roll en manieur ou en finisher… Il est complet, il sait faire plein de choses 500%