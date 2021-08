Basket-ball | Jeux Olympiques : Sergio Scariolo : “Ce fut un privilège de partager un vestiaire avec ce groupe de légendes”

Sergio Scariolo a dû tenter de garder son sang-froid face au mélange d’émotions auquel il a dû faire face en conférence de presse après la défaite contre les Etats-Unis et après avoir appris, au moins publiquement, le retrait de Pau et Marc Gasol.

Quelle est votre note du match ?

Ils (pour les États-Unis) sont dix fois plus talentueux individuellement que n’importe quelle autre équipe. Mais on remarque aussi qu’ils ont travaillé sérieusement et voici les résultats. Mais honnêtement, c’est un autre jour pour être fiers de nos joueurs. Pour ce qu’ils ont montré, pour la façon dont ils ont concouru et pour ne pas abandonner. Nous avons essayé de présenter différentes manières de concourir, avec des grands, avec des petits. Ils ont dû être utilisés à fond. Nous connaissons tous nos forces et nos faiblesses aujourd’hui. Il n’y a pas cinq, dix ou douze ans, et il faut être fier. Cette équipe a donné une sorte de compétitivité, d’engagement, d’équipe.

Un cycle est terminé.

C’est le moment de profiter de l’instant présent. Ce fut un privilège de partager une garde-robe avec ce groupe de légendes. Voyages partagés, entraînements, jeux. Pour moi, cela a été un plaisir. Je ne pouvais même pas rêver d’années comme celles-ci. Et en même temps, nous sommes prêts à continuer à rivaliser avec son héritage. Espérons que les jeunes joueurs apprennent d’eux. Il est difficile d’acquérir des qualités pour jouer, mais aussi, ils ont été assez intelligents pour apprendre à rivaliser. Et c’est la partie de cette histoire qui en fait vraiment une légende, non seulement pour l’Espagnol mais pour le monde du basket. Ils vont nous manquer.

Pourquoi Pau n’a-t-il pas joué les dernières minutes ?

Cela aurait été un manque flagrant de respect. Après tout ce qu’elle a fait pour récupérer, tu ne peux pas lui donner une salope comme ça. Froid, au risque de se blesser dans un match à mille à l’heure. Cela aurait été la pire chose que nous aurions pu lui faire et Pau mérite le meilleur. Avec cet exemple, ce leadership. Avec humilité et avec une capacité à faire et à essayer de faire des choses qu’il n’avait presque jamais faites, sûrement parce qu’il n’avait pas besoin de lui à cause de son énorme talent. On ne peut qu’avoir du respect et de l’admiration pour Pau. Et pour Marc, c’est plus pareil. Vous avez tout essayé et de toutes les manières possibles. Toujours et pour toutes ces années. Parfois avec un rôle plus important. Parfois avec un rôle moins protagoniste. Mais être toujours un pilier de cette équipe et, surtout, un pilier de la mentalité compétitive de cette équipe. Ce fut un privilège de partager tant de jours, de mois et d’années.

Une étape est terminée. Êtes-vous prêt pour le nouveau?

Bon. Nous devons nous préparer. Nous sommes préparés dans le sens où nous travaillons sous ma supervision personnelle depuis des années, dans les catégories inférieures et en sélection B ou Windows. Le processus est en cours depuis un certain temps, avec des idées claires sur la façon de le suivre. C’est d’une part. Mais être prêt à maintenir une compétitivité qui a dépassé ce que l’on aurait pu espérer pendant toutes ces années, c’est autre chose. Nous devons le prouver. Ceux qui arrivent, ceux qui suivent… Tous. Nous devrons comprendre le nouveau rôle, la nouvelle façon de concourir pour l’équipe, de jouer. Et c’est un défi pour tout le monde. Pour ceux qui continueront, pour ceux qui entreront, pour nous qui planifions déjà le changement de génération depuis de nombreuses années. Nous avons passé des années à préparer toutes les circonstances qui pourraient survenir. Heureusement, ils n’ont pas été autant produits en raison de la capacité des joueurs à être efficaces sur le terrain. Et que la même chose se produit désormais chez un plus grand nombre de joueurs, ce qui sera normal. Mais là, il faudra être là et se mesurer.

Combien d’émotions avez-vous vu dans cette garde-robe ?

Oui, ça a été un moment inoubliable car j’ai demandé à tout le monde de rester au bon moment. Qu’ils n’ont pas pensé à ce qu’ils auraient dû faire ou au match. Qu’ils aient vécu le privilège de faire partie de cette légende, de la fierté qu’il faut ressentir d’avoir été un exemple incroyable, en Espagne et hors d’Espagne. C’était le moment de savourer. Pas pour en profiter, car nous avions perdu, mais la perspective historique nous fera comprendre combien de millions de joueurs ou de techniciens auraient tout donné pour vivre ce privilège.