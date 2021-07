Basket-ball | Jeux Olympiques : Sergio Scariolo : “Il y a peu de place pour les lamentations, il ne reste plus qu’à abriter Juancho pour cette injustice”

Sergio Scariolo Oui Rudy Fernandez, entraîneur et capitaine de l’équipe espagnole, est apparu devant les médias dans l’avant-première de leur première olympique contre le Japon pour raconter comment se porte l’équipe après le refus inattendu du Loups des bois du Minnesota vers Juancho Hernangmez, ce qui a obligé l’attaquant à quitter l’épreuve olympique.

Garbajosa : “Juancho veut jouer les Jeux Olympiques mais il ne pourra pas”

“Juancho est triste, déçu. En tant que partenaire et ami, sur le plan personnel, je pense justice n’a pas été rendue pour de nombreux aspects qui sont inconnus. Il a lutté dès le premier instant et juste au moment où il voyage, cette lettre arrive sans lui donner la possibilité de concourir est décevante. Mais il y a la famille, c’est pour ça qu’on est “, a reconnu le joueur des Baléares sur l’humeur du joueur et du vestiaire.

De son côté, le technicien italien est allé un peu plus loin dans son appréciation de ce qui s’est passé : « Quand ils nous ont dit que Juancho n’allait pas être là, nous avons commencé à évoquer l’idée que nous avions commencé à travailler quand Juancho a dû s’arrêter et le l’arrivée de López-Arostegui est naturelle, un 3 pour un 3. Maintenant, nous avons peu de place pour les lamentations et nous ne pouvons que conclure Juancho pour avoir subi une injustice. La défaite est importante et forte. » L’entraîneur, d’ailleurs, a profité de l’apparition de la presse pour écarter, en principe, la présence du nouveau joueur du Valencia Basket lors du premier match en Espagne : “Il est presque impossible que Lopez Arostegui soit là.”

Une première qui aura lieu avant le pays hôte. Une équipe inconnue du grand public, mais pas pour Scariolo : “Le Japon est une équipe dangereuse. Il a facilement battu la Belgique et la France avec une performance royale. Il a deux joueurs NBA et j’en connais bien un parce que je l’ai entraîné. De leur côté, les joueurs qui évoluent dans la ligue japonaise sont de bons lanceurs, à l’intérieur ils ont tous les deux nationalisés (à chaque fois que j’en vois deux nationalisés je me demande comment ça peut être) et ils sont bien entraînés par Julio Lamas. Nous devons être conscients que nous aurons besoin de nos ressources à 100% pour gagner “.