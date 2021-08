Basket-ball | Jeux Olympiques : Surprise au basket ! Le Japon arrête la Belgique et attend déjà l’Espagne

Le triomphe de David contre Goliath, l’histoire de Cendrillon et les milliers de sujets qui me viennent à l’esprit. C’est ce qui s’est passé à la Saitama Super Arena lors des quarts de finale disputés entre l’hôte Japon et une Belgique qui a commencé avec les favoris grâce à ses deux premiers matchs et Meeseeman et qui a fini par succomber au jeu asiatique anarchique en raison d’un serré 86-85 . Un marqueur qui place l’équipe japonaise en demi-finale du tournoi dans lequel elle affrontera le vainqueur Espagne-France.

L’affrontement était un échange constant entre deux équipes plus soucieuses d’attaquer que de défendre. Et dans ce chaos, l’équipe entraînée par Tom Hovasse était mieux gérée. Deux lancers francs de Julie Allemand à 37 secondes de la fin ont semblé déséquilibrer (83-85) les européennes, plus expertes dans la gestion de ces fins de match.

Cependant, le Japon a surpris avec un dernier jeu dans lequel au lieu de chercher Maki Takada, le meilleur du match avec 19 points et quatre rebonds, Machida a décidé de donner le ballon à Hayashi qui en a marqué trois à 16 secondes de la fin. Un panier qui s’avérera finalement décisif après l’échec de Kim Mestdagh lorsque le klaxon a retenti, provoquant la joie chez les volontaires de Saitama.

Le triplé du joueur japonais a été la juste récompense d’un match dans lequel l’équipe asiatique a dominé une grande partie grâce au susdit Takada et au succès de Mizakawa, qui a terminé avec 21 points après avoir marqué sept triplés en 13 tentatives.

Les Belges, de leur côté, s’accrochaient au crash. Ceux qui ont donné Mestdagh (24 points) et l’omniprésente Meesseman, qui n’a trouvé aucune récompense pour son grand jeu. Le chiffre de l’équipe européenne a terminé avec 25 points, 11 rebonds et six passes décisives, insuffisant pour arrêter le Japon. Une équipe qui n’a perdu que contre les Etats-Unis dans le tournoi et qui apparaît désormais à l’horizon de l’Espagne… si l’équipe de Mondelo battait la France.