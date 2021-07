Basket-ball | Jeux Olympiques : un tiers des basketteurs présents aux Jeux sont passés par la Ligue ACB

Tokyo 2020 aura un bon goût d’acb : rien de moins que un tiers des joueurs participants dans le tournoi masculin ont fait ou font actuellement partie du Ligue Endesa. Ils seront au total 49 olympiens avec sceau acb, un peu plus d’un tiers des 144 joueurs qui concourra à Tokyo pour les médailles.

En tête de liste se trouve Équipe nationale espagnole, entièrement formé dans les clubs de la Ligue Endesa, mais les grandes stars qui sont passées par la compétition seront également aux Jeux comme Luka Doncic, Tomas Satoransky, Nando de Colo, Facu Campazzo, Luis Scola, Joe Ingles et tant d’autres.

Et pendant que les modèles sont encore en développement et que la liste peut changer, ils seront à Tokyo 17 joueurs dans les équipes de la Ligue Endesa 2021-22 : Alberto Abalde, Rudy Fernndez, Sergio Llull, Usman Garuba, Thomas Heurtel, Vincent Poirier et Guerschon Yabusele (Real Madrid), Vctor Claver, Klemen Prepelic et Mike Tobey (Valencia Basket), Lex Abrines et Leandro Bolmaro (Bara), Nico Brussino et Andrew Albicy (Gran Canaria), Simone Fontecchio (Baskonia), Obi Emegano (Urbas Fuenlabrada) et David Jelinek (MoraBanc Andorra). De plus, Pau Gasol et Nico Laprovittola sont sans équipe après avoir joué la Ligue Endesa 2020-21

